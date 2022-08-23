الماسك الكوري العجيب سر نضارة الكوريات تبييض الوجه والبشرة والقضاء على تجاعيد الجلد

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الماسك الكورى لتفتيح البشرة تحب كثير من الفتيات الاهتمام والعناية بالبشرة بشكل دائم حتى تصبح بيضاء وجميلة ولا يوجد فيها أي بقعة غامقة أو آثار حب الشباب حتى تصبح جميلة ونضرة وبيضاء وبالتالي يعتبر الماسك يساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال ويعطي نتائج مذهلة عند المداومة على استخدامها، لهذا يمكنكم من خلال هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني معرفة طريقة تحضير استخدام الماسك الكورى للعناية بالبشرة. أنواع الماسك الكورى للعناية بالبشرة وتبييض الوجه ماسك الكوري للتبييض بالبيض والعسل يتم تجهيز ملعقتين من عسل النحل مع بياض بيضة واحدة وتخلط المكونات مع بعضها في وعاء نظيف. يتم تنظيف البشرة قبل وضع هذا الماسك عليها ويترك حتى يجف تماما ثم تشطف البشر بالماء الفاتر يساعد هذا المسك على شد التجاعيد ويعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال ويجعل البشرة نضرة طوال الوقت بجانب أنه يحتوي على مضادات للبكتيريا بفضل وضع العسل في هذا الماسك. ماسك الكوري السحري بدقيق الأرز وجل الصبار يتم تجهيز ملعقتين من الأرز المطحون مع ملعقتين من جل الصبار وإضافة ملعقة ونصف من ماء الورد تقلب المكونات مع بعضها حتى يصبح خليط متجانس ثم يتم توزيعه على البشرة لمدة 30 دقيقة بعد ذلك يشطف هو يفضل استخدام هذا الماسك مرتين أو ثلاثة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. يعمل هذا الماسك بشكل فعال على تفتيح البشرة بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة والمفيدة للبشرة ويساعد على التخلص من حب الشباب والبقع الموجودة عليه بجانب التخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة على البشرة. ماسك كوري لإزالة الحبوب بالفراولة والزبادي قومي بتجهيز أربع حبات من الفراولة وضيفي عليهم ملعقة من الزبادي بعد هرسها بالشوكة وإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة. يتم توزيع هذا المسك على البشرة لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر واستخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة. هذا الماسك يساعد في المحافظة على نظافة البشرة وجمالها بفضل احتواء على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة ويقلل الزيوت الزائدة على البشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية ويحمي البشرة من أشعة الشمس بجانب أنه يعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد. عمر شويل - جدة الماسك الكوري العجيب سر نضارة الكوريات تبييض الوجه والبشرة والقضاء على تجاعيد الجلد - ثقفني

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