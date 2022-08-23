نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة مذهلة ضعيها فى الشامبو لتطويل الشعر لحد كعب رجلك بدون توقف وملئ الفراغات وتكثيفة ونمو الشعر بسرعة الصاروخ في المقال التالي
ملعقة مذهلة ضعيها فى الشامبو لتطويل الشعر لحد كعب رجلك بدون توقف، مكون يوضع في الشامبو لإطالة الشعر خلال فترة بسيطة جدًا ويجعل شعرك أقوى وحتى الشعرة نفسها تصبح أمتن مما سبق، فهذا المكون جبار بالفعل في الحفاظ على الشعر وفروته حتى البصيلات تستفيد منه بشكل كامل، كما أن له خصائص أخرى عجيبة تجعل استخدامه علاجيا وارد على مدى بعيد كما أن الناس في الوقت الحالي يستفيدون منه في أكثر من مجال من المجالات الطبية البسيطة.
ملعقة مذهلة ضعيها فى الشامبو لتطويل الشعر لحد كعب رجلك بدون توقف
ماء البصل حين يوضع في الشامبو يعطيك نتائج مبهرة ولكي تري بعينيك يجب أن تطبقي الوصفة التالية مع توفير هذه المقادير:
- بصلة بحجم متوسط.
- زيت طبيعي للشعر متوفر لديك فبإمكانك استخدام زيت جوز الهند أو الجوجوبا.
- مشط ذي أسنان واسعة من الخشب.
الطريقة
- قطعي البصلة وابدأي تجزئتها إلى أجزاء.
- ضعي البصلة في الكبة، واطحنيها حتى تفرم تماما.
- في مصفاه ضيقة الفتحات ضعي البصل وابدئي بعصره لاستخراج الماء الخاص به.
- خذي بعض الماء بحسب كمية الزيت التي تستخدمينها لشعرك ثم ادهني به شعرك بالكامل مع التدليك.
- احتفظي ببقية الخليط في الثلاجة أو الفريزر سواء كان ممزوج مع الزيت أو لا.
- مشطي شعرك جيدا للتأكد من تغلغل الخليط إلى كل شعرة.
- انتظري حوالي 40 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.
يمكنك إضافة ماء البصل للشامبو ولكن قد تتحسسي أو لا ترغبي في وجود رائحة البصل في شعرك لذلك إن وضعته على شامبو ضعي على قدر من الشامبو وبعد غسيل شعرك به اغسليه بالشامبو ثانية بدون إضافة ماء البصل.
فوائد ماء البصل للشعر
ماء البصل عنصر من العناصر التي لا يمكن تخيل أنه يفيد الشعر بقوة حيث أنه يقضي على البكتيريا التي تعيش في فروة الرأس أو المسامات الخاصة بها.
- كما أنه ينظف فروة الرأس تمامًا ويمنح المجال للمسامات للتفتح والتنفس بقدر أكبر.
- يعطي الشعر الغذاء الذي يحتاج إليه بكل سلاسة، بسبب أنه يعد كمضاد حيوي طبيعي فهو يوازن البيئة التي تحتاجها البصيلات لإنتاج شعر أقوى.
- بالرغم من فوائده الجليلة إلا أن هناك من قد يتضرر من رائحته، ونخبرك هنا أن مجرد إضافة بعض ماء الورد الى شعرك بعد استخدامه ستجعل الأمر كأن لم يكن وستستفيدي من الفوائد والمزايا بدون الاضطرار لتحمل رائحة منفرة.
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