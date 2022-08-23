قنبلة التفتيح ماسك النشا وقشور البرتقال الرهيب يزيل التجاعيد ويفتح البشرة

ماسك النشا وقشور البرتقال من المستحضرات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة وأغلق المسام الواسعة التي تشوه مظهر البشرة كما يعمل الماسك على شد تجاعيد البشرة وتفتيح لونها، وهو ماسك رائع في تبييض البشرة وإزالة الاسمرار، كما يساعد على إزالة الدهون المتراكمة التي تظهر داخل المسام الواسعة، وهو يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمله في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا وقشور البرتقال الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا وقشور البرتقال

ملعقة كبيرة من مطحون قشور البرتقال. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وقشور البرتقال لتبييض البشرة بشكل مبهر وهى كما يلي:-

نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها قشور البرتقال، والنشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف الزبادي، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج.

يفضل وضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد ماسك النشا وقشور البرتقال للبشرة

سوف نتعرف على الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها سوف نعرضها عليكم وهى كما يلي:-