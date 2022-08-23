نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة بمكونات طبيعية بسيطة غير مكلفة ومتوفرة في المنزل في المقال التالي

تقوم العديد من النساء بالعثور على وصفات طبيعية تقوم بتفتيح بشرتهم وتقوم بجعلها أكثر إشراقاً ونضارة، فهناك طرق عديدة لكن غير آمنة تستخدمها النساء في تفتيح البشرة، لكن من المعروف أن هناك مكونات عديدة لا حصر لها طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وتكون أكثر فعالية وأماناً، كما أن من بين هذه المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة لبان الذكر وكذلك الكركم وغيرهم من المكونات الأخرى الطبيعية كالشوفان والعسل والقمح وكذلك النشا وغيرهم من المكونات الأخرى. مكونات عمل كريم النشا ولبان الدكر القليل من لبان الدكر البودر.

شوفان “ملعقة واحدة صغيرة”.

قمح “ملعقة واحدة كبيرة”.

عسل “ملعقة واحدة”.

½ ملعقة من العرقسوس المطحون. طريقة تحضير كريم النشا ولبان الدكر في البداية قومي بتحضير وعاء لكي تضعي به القليل من الماء وبعدها ضعي به لبان الدكر ومن ثم اتركيه حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة كحد أدنى.

بعظ ذلك قومي بتصفيته وقومي بأخذ الماء ومن ثم قومي بإضافة الشوفان وكذلك العسل والنشا والعرقسوس وتابعي التقليب بشكل جيد إلى أن تختلط كافة المقادير مع بعضها البعض.

قومي بوضع الكريم بعلبة نظيفة حتى تقومي بحفظه.

بعدها قومي بوضع ذلك الكريم على البشرة وترقبي حتى مرور ما يقرب من حوالي عشر دقائق.

في النهاية قومي بغسل البشرة بشكل جيد بواسطة الماء الدافئ ومن ثم ضعي كريم مرطب يكون مناسب لبشرتك. مقادير أخرى لعمل وصفة لتفتيح البشرة لبان دكر “ملعقة واحدة كبيرة.

كوب واحد من الماء.

نشأ “ملعقة واحدة كبيرة”. طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة في البداية قومي بنقع لبان الدكر في القليل من الماء المغلي وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي ليلة واحدة.

بعد ذلك قومي بتصفية اللبان من الماء بواسطة المصفاة واحتفظي بالماء.

بعدها قومي بوضع النشا بكوب الماء وتابعي التقليب بشكل جيد.

قومي بعدها بوضع كافة المكونات على نار متوسطة وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على قوام كريمي.

اتركي المزيج إلى أن يهدأ قليلا، وبعد ذلك ضعيه على البشرة واتركيه حتى مرور ما يقرب من حوالي عشر دقائق.

في النهاية قومي بغسل البشرة بواسطة الماء بشكل جيد، ومن المفضل أن تقومي بوضع ذلك الكريم مرتين كل أسبوع. عمر شويل - جدة طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة بمكونات طبيعية بسيطة غير مكلفة ومتوفرة في المنزل - ثقفني

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