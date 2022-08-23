نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير تتبيلة الحواوشي السرية مثل المطاعم بطعم رهيب في المقال التالي
واحدة من أكثر اكلات الوجبات السريعة طعامة وتحتوي على طعم لذيذ جداً وشهي ومحببة إلى جميع فئات العمر وخاصة الأطفال، ولكن أيضا عندما يتم شراء أكلة الحواوشي من المطاعم أو الشارع فإنها عادة غير صحية بالمرة ومضرة جداً بصحة الإنسان سواء اطفال أو كبار أو شباب، ومع العلم أن الأطفال خاصة يحبون أكلة الحواوشي من خارج المنزل لأنها تحتوي على التوابل الخاصة والخلطة السرية التي يقومون بها فتتميز هذه الأكلة عند الأطفال و يتشبثون بها من خارج المنزل لا من داخل المنزل فإلى كل أم تحاول الحفاظ على صحة أولادها اليك هذه الوصفة البسيطة و الصحية والشهية لإحضار أكلة الحواوشي بتميز.
مكونات خلطة الحواوشي السرية
- كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة.
- بصلتين مبشورين.
- كمية من الفلفل تناسب مقدار اللحمة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من التوابل والملح.
- جزرتين مبشورين.
- ملعقة من الفلفل الحار إذا رغب الشخص في ذلك.
- ٢٥ رغيف من الخبز الطازج.
طريقة تحضير وصفة الحواوشي
- يتم دمج كلا من اللحمة والبصل والجزر والفلفل مع بعضهم البعض جيداً.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والتوابل المناسبة لكمية اللحمة والخليط كله.
- ثم يتم تجهيز صينية كبيرة نظيفة وجافة.
- يتم تقطيع الخبز من أوله فتحة بسيطة حيث يمكن من خلالها إدخال الخلطة داخل الخبز.
- يتم إدخال الخلطة داخل الخبز بطريقة هادئة حتى لا يتأثر الخبز بأي شئ ويصبح سليماً كما هو.
- يتم فرد الخليط داخل الخبز بطريقة بسيطة حتى يتم استوائه داخل رغيف الخبز.
- عندما يتم الانتهاء من تجهيز الخبز للخليط يتم دهن الخبز بزيت نباتي على الوجه حتى يتم تسويته جيدا.
- يتم فتح الفرن على درجة حرارة هادئة قليلا حتى يتم تسخين الفرن.
- يتم ادخال الصينية التي بها الحواوشي ويتم رفع درجة الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة.
- يترك الخبز في الفرن من ٥ إلى عشر دقائق حتى يتم تسوية اللحمة داخل الحواوشي جيداً.
- عند ملاحظة أنه تم انتهاء تجهيز الحواوشي يتم غلط الفرن عليه ويتم أكله عندما يبرد قليلا.
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