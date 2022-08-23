طريقة تحضير تتبيلة الحواوشي السرية مثل المطاعم بطعم رهيب

واحدة من أكثر اكلات الوجبات السريعة طعامة وتحتوي على طعم لذيذ جداً وشهي ومحببة إلى جميع فئات العمر وخاصة الأطفال، ولكن أيضا عندما يتم شراء أكلة الحواوشي من المطاعم أو الشارع فإنها عادة غير صحية بالمرة ومضرة جداً بصحة الإنسان سواء اطفال أو كبار أو شباب، ومع العلم أن الأطفال خاصة يحبون أكلة الحواوشي من خارج المنزل لأنها تحتوي على التوابل الخاصة والخلطة السرية التي يقومون بها فتتميز هذه الأكلة عند الأطفال و يتشبثون بها من خارج المنزل لا من داخل المنزل فإلى كل أم تحاول الحفاظ على صحة أولادها اليك هذه الوصفة البسيطة و الصحية والشهية لإحضار أكلة الحواوشي بتميز.

مكونات خلطة الحواوشي السرية

كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة.

بصلتين مبشورين.

كمية من الفلفل تناسب مقدار اللحمة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من التوابل والملح.

جزرتين مبشورين.

ملعقة من الفلفل الحار إذا رغب الشخص في ذلك.

٢٥ رغيف من الخبز الطازج.

طريقة تحضير وصفة الحواوشي