نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي 5 حيل عبقرية للتخلص من شيب الشعر بأسرع وقت في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يحصل الوقت والسنوات على أفضل ما في شبابنا حيث تظهر التجاعيد على وجوهنا ويتحول الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض في الواقع ، وذلك مع التقدم في السن، فإن الخلايا التي تنتج الميلانين تتقدم في العمر وتموت، لأن لها عمرًا محدودًا ثم لا يعود لون الشعر مصطبغًا ويظهر رماديًا قبل أن يتحول إلى اللون الأبيض تمامً اكتشفي كيفية إخفاء الشعر الرمادي بشكل طبيعي دون الإضرار بشعرك.

يمكنك تمويه شعرك الرمادي والشيب دون إتلاف ألياف شعرك أو إتلاف شعرك بفضل الأصباغ الطبيعية والنباتية هذا يجعل من الممكن صبغ الشعر وتمويه الشعر الرمادي دون فتح القشور في الشعر أو إتلاف ألياف الشعر والحصول على لون طبيعي.

علاج شيب الشعر

1. مسحوق الحناء وأملا

مسحوق Amla هو مسحوق يستخدم كصبغة نباتية والعناية بالشعر، فهو يبطئ من تساقط الشعر ويحفز إعادة نموه تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في محاربة الشعر الرمادي المبكر مسحوق Amla يغمق الشعر وبالتالي يغطي الشعر الرمادي يستخدم في التلوين، فهو يعزز تلوين الشعر لأنه يسهل التصاق بودرة التلوين بالشعر هذا هو السبب في أنها غالبا ما ترتبط بالحناء لون شعر الحناء الطبيعي مناسب للشعر الأسود والكستناء والكستناء والكراميل أو الملح والفلفل؛ هذا يعطيهم لون الماهوجني الدافئ أو الأحمر.

تستخدم الحنة الطبيعية في صبغ الشعر مع منحه لمعاناً وسمكاً. تحظى بشعبية كبيرة للألوان الدافئة.

لهذا التلوين سوف تحتاج

1 كوب حناء طازجة

3 ملاعق صغيرة من مسحوق أملا

1 ملعقة صغيرة قهوة مطحونة

القفازات

اخلطي المكونات في وعاء حتى تحصلي على مزيج متجانس وسلس. إذا وجدت العجينة سميكة ، يمكنك إضافة بضع قطرات من الماء.

ارتدي القفازات وضعي المعجون على شعرك باستخدام فرشاة ، وتأكدي من تغطية الجذور بالشيب. دعه يقف لمدة ساعة. ثم اشطفي شعرك ، ويفضل أن يكون ذلك بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

يمكنك تجديد هذه الصبغة الطبيعية مرة في الشهر.

2. القهوة

تدرب على جلب البقع الداكنة إلى شعرك وتغطية شعرك الرمادي ، خاصةً إذا كان شعرك بني فاتح أو بني لهذا ، قم بإعداد 3 أكواب من القهوة واتركها تبرد بعد غسل شعرك بالشامبو المعتاد، ضعي القهوة على شعر مبلل ودلكي بحركات دائرية ثم قومي بفرد شعرك ولفيه بمنشفة. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي شعرك بالماء الصافي. ضعي هذه الحيلة مرتين في الأسبوع ، لأن الاستخدام المنتظم للقهوة هو الذي سيسمح لكِ بتمويه شعرك الأبيض.

3. مياه المريمية

تتمتع المريمية بهدية تغطية الشعر الأبيض بشكل طبيعي بفضل أصباغها الطبيعية للقيام بذلك ، ببساطة نقع حفنة من أوراق المريمية في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة واترك الخليط يبرد ضعي التسريب على شعر مبلل واتركيه لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف. يمكنك تطبيق هذا التسريب مرة واحدة في الأسبوع.

4. الشاي الأسود

استخدمي الشاي الأسود كغسول لتغميق شعرك بشكل طبيعي للقيام بذلك ، نقع بعض أكياس الشاي الأسود في لتر واحد من الماء واتركها تبرد لبضع دقائق. استخدم هذا المنقوع كشطف بعد الشامبو المعتاد. إلى جانب تغميق الشعر وتغطية البقع الرمادية ، يمكن للشاي الأسود إحياء الشعر الباهت وإضفاء اللمعان.

5. المريمية وإكليل الجبل

نقع في كوبين من الماء المغلي ، حفنة من أوراق المريمية. دع التسريب يبرد وأضف 3 إلى 5 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري. بللي شعرك بهذا المحلول واتركيه لمدة 10 دقائق. ثم اشطفيه بشامبو خفيف. ضعي هذا المنقوع على شعرك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع يعزز زيت إكليل الجبل الأساسي نمو الشعر ويحد من ظهور الشعر الأبيض بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.