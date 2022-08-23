قولي وداعاً لترهلات الكرش ودهون البطن…ملعقة واحدة يومياً من الفازلين للتخلص من البطن المتراكمة نتيجة فعاله هتلاحظى الفرق بنفسك

ملعقة واحدة يومياً من الفازلين للتخلص من البطن المتراكمة نتيجة فعاله، يوجد الكثير من الأشخاص التي تعاني من السمنة وزيادة الدهون في أجسامهم وبشكل خاص دهون البطن والكرش، حيث أن هذه المنطقة تكون منطقة تجمع الدهون بشكل كبير، وبالرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة تكون هذه المنطقة صعبة في نزول الوزن منها، ولكن من خلال السطور التالية سوف نوضح كيفية استخدام الفازلين من أجل التخلص من دهون البطن وترهلات الكرش.

ملعقة واحدة يومياً من الفازلين للتخلص من البطن المتراكمة

هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون باستخدام الفازلين من أجل التخلص من الكرش والدهون الموجودة في البطن، ويتم تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

زنجبيل مطحون.

فازلين طبي.

زيت نعناع أو ورق نعناع فريش ويتم فرمه.

طريقة التحضير

في وعاء ضعي ملعقة من الفازلين وضعي عليها ملعقة من الزنجبيل المطحون وملعقة من زيت النعناع أو ورق النعناع المفروم.

امزجي المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.

ضعي هذه الخلطة على بطنك أو على أي مكان تريدين تنحِيفه وإزالة الدهون منه، وقومي بوضع قطعة من النايلون على الجسم فوق الوصفة.

اتركي الخلطة لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم بعد ذلك اغسلي المنطقة بالماء الدافئ.

سوف تلاحظين النتيجة بعد 3 أيام من استخدام الوصفة، ومن أجل الحصول على نتيجة فعالة يجب استخدام هذه الوصفة وتطبيقها بشكل يومي.

فوائد استخدام كلاً من الفازلين والنعناع

بعد أن قدمنا إليكم طريقة استخدام الفازلين والنعناع للتخلص من الدهون، يجب معرفة ما هي فوائد استخدام الفازلين والنعناع للبشرة ومنها ما يلي: