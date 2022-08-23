مثل شعر النجوم.. ضعى بذور الكتان مع زيت الزيتون ولن تحتاجى للكيراتين من النهاردة فرد وتنعيم وترطيب بدون تكاليف وفى دقيقتين مثل الهنديات

مثل شعر النجوم.. ضعى بذور الكتان مع زيت الزيتون ولن تحتاجى للكيراتين، فكيراتين الشعر من بذور الكتان من الزيوت الأخرى وأهمها زيت الزيتون، حيث أن بذور الكتان مفيدة جدًا للشعر وبها يمكن تحويله إلى شعر ناعم، لأنها تعطيه التغذية اللازمة له، كما أن له العديد من الفوائد الأخرى في الشعر، وهذا ما نتحدث اليوم عنه لإعلامك بالطريقة الصحيحة لاستخدام زيت بذور الكتان خاصة عند مزجها بزيت الزيتون.

مثل شعر النجوم.. ضعى بذور الكتان مع زيت الزيتون ولن تحتاجى للكيراتين

للحصول على نتيجة ممتازة شبيهة باستخدام الكيراتين للشعر يجب عليك تحديد المكونات التالية:

بودرة الكتان.

زيت الزيتون.

مياه.

الطريقة

البذور الخاصة بالكتان يجب أن تكون بحجم مناسب أو بكمية مناسبة لحجم شعرك، وعليه فضعيها في حوالي كوب ماء مع زيت الزيتون.

ارفعيها على النار و دعيها حتى تغلي.

استمري بتحريك الخليط وستلاحظي أنه أصبح ثقيلًا.

اطفئي النار عليه بعد ذلك، ثم ننتظر أن يصبح باردًا، ثم ضعيه في الخلاط.

اقسمي شعرك إلى خصل حسب حجمه، ثم ابداي بتوزيع الخليط على كل خصلة بعينها مع التدليك سواء بأصابعك أو باداه التدليك المرفقة مع السيشوار.

ارتدي على رأسك البونيه أو حاوطي شعرك بكيس بلاستيك.

تحتاج هذه الوصفة لوقت طويل، لذلك يمكنك استخدامها قبل النوم والنوم بها أو ربط شعرك كما هو لمدة أربع ساعات أو أكثر.

اغسلي شعرك بعدها بالماء والشامبو بسهولة.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في خلال كل أسبوع و ستلاحظي أن شعرك أصبح مفرود تمامًا وجميل المظهر والملمس.

فوائد بذور الكتان للشعر

فوائد عدة يعطيها بذر الكتان إلى شعرك وهذا السبب الرئيسي في فرد الشعر، حيث أنها تفيده أولا فيفرد فيما بعد، ومن فوائدها: