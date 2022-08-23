وصفة جارتى الباكستانية السرية للشعر لتطويل وتكثيف الشعر بدون توقف لحد كعب رجلك وملئ الفراغات ومنع التساقط والصلع والنتيجة رهيبة

وصفة جارتى الباكستانية السرية للشعر لتطويل وتكثيف الشعر بدون توقف لحد كعب رجلك، وصفة جارتى الباكستانية للشعر التي وعدتني أنها ستأتي بنتيجة ممتازة في خلال أقل من أسبوع، حيث أنها ذات شعر جميل ورائع ويطول بسرعة كما أنها لا تعاني من أي مشكلات مثل التي نعاني منها في الشعر، وتستطيع الحفاظ على مظهره في أي وقت، لذلك سألتها عن الوصفة الخاصة بها لشعرها وسأنقلها إليكم اليوم للاستفادة.

وصفة جارتى الباكستانية السرية للشعر لتطويل وتكثيف الشعر بدون توقف لحد كعب رجلك

بداية قررنا أن نعلمكم أن هذه الوصفة ليست خاصة فقط بالتي لا ينمو شعرها، ولكنها مفيدة حتى في حالات الصلع التي يعاني منها الرجال والنساء، وكذلك في مشاكل تساقط الشعر الشديد والفراغات الموجودة في الرأس، ويمكنك تطبيق تلك الوصفات بسهولة، وهي عدة وصفات تفاصيلها أدناه.

الليمون وزيت الزيتون للشعر

المكونات:

ثلاث ليمونات.

زيت زيتون.

ماء دافئ.

فوطة.

الطريقة

في طبق صغير اعصري الثلاث ليمونات ثم ضعي عليهم مقدار مماثل من زيت الزيتون.

قلبيها في ما بعد بحوالي ملعقتين من الماء الدافئ فقط.

تأكدي من توزيع الخليط بشكل متساوي وكامل على فروة رأسك، بحيث تشمل المناطق التي بها شعر والتي ليست كذلك مع التدليك لبعض الوقت.

بللي الفوطة بالكامل بالماء الدافئ، والذي يفضل أن يميل إلى السخونة ثم لفي بها رأسك بالكامل ودعيها لبعض الوقت.

يمكنك التخلي عن خطوة الفوطه واستبدالها بالبونيه البلاستيك، فالهدف هو وضع فروة الرأس في مجال دافئ بحتيث تتفتح المسامات لتتشرب الخليط.

انتظري حوالي 45 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدا مع التكرار مرة أخرى خلال الأسبوع.

زيت الخروع لتطويل الشعر وتنعيمه

إن كان لديك شعر مصاب بالتلف أو جاف فهذه الوصفة هي الأنسب، ومن كافة النواحي، لذا حضري المكونات التالية:

زيت خروع.

ليمونتان.

الطريقة: