كيف اسوي البريوش الفرنسي الأصلي الفاخر

البريوش الفرنسي نوع من أنواع المعجنات الفرنسية عبارة عن عجينة حلوة المذاق ولذيذة الطعم منتشرة بعده حشوات ويمكن حشوها بالشوكولاته أو بالمربى يمكن تناوله في الصباح في الإفطار وكذلك يستطيع الأطفال أن يأخذوه إلى المدرسة دون أن يفسد غني بالألياف الغذائية الضرورية لجسم الإنسان وتسهل الهضم كذلك تحسن من صحه الجهاز الهضمي ويوجد عدة طرق لعمل خبز البريوش الفرنسي إليكم طريقة منهم لعمل البريوش الفرنسي والذي يعد من المعجنات السهلة واللذيذة نقدمه لكم من المطبخ الفرنسي في خطوات سهلة.

مقادير البريوش الفرنسي

اثنين كوب طحين.

نصف كوب زبدة.

اثنين حبة بيض.

نصف كوب حليب.

واحد ملعقة كبيرة حليب بودر.

اثنين ملعقة كبيرة سكر.

واحد ملعقة صغيرة فانيليا.

واحد ملعقة صغيرة ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

واحد ملعقة صغيرة خميرة.

للتلميع..

واحد حبة بيض.

طريقة تحضير البريوش الفرنسي

نحضر وعاء كبير لكي ننخل الطحين ونضيف إليه الحليب البودر والفانيليا والملح ونقلبهم جيدا إلى أن تمتزج المكونات ببعضها للغاية. نحضر وعاء اخر ونضيف إليه مقدار الزبدة والسكر ونقلب ونخفق بالمضرب الكهربائي إلى أن يتكون لدينا خليط كريمي. نحضر البيض ثم نضيفه إلى خليط الزبدة والسكر ونستمر في الخفق إلى أن تمتزج المكونات جيدا. نأتي بوعاء اخر ثم نضع فيه كمية الحليب الفاتر ونضيف إليه الخميرة ونقلب جيدا ونتركه عشر دقائق. نضيف كمية الحليب والخميرة وماء الزهر إلى الزبدة والسكر والبيض ونخلطهم جيدا. وبعد نضيف المكونات الجافة على مراحل مع الاستمرار بالتحريك إلى أن تتشكل لدينا عجينة طرية متماسكة. نترك العجينة جانبا لكي ترتاح لمدة ثلاث ساعات وتختمر أيضا. ثم نأتي بالعجين ونقسمه إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. ثم نشكل كرات اصغر ونضعها فوق الكره الكبيرة وندهنها بخليط البيض. ثم نرص البريوش في صينية مدهونة بقليل من الزيت النباتي وندخل الصنية الفرن الساخن مسبقا ونضعها في على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة إلى أن تكتسب اللون الذهبي من أسفل من اعلي. نخرج البريوش من الفرن ونتركه يبرد تماما ونضعه في طبق ويصبح جاهز للتقديم.

كما قدمنا لكم كيف اسوي البريوش الفرنسي الاصلى الفاخر فى المنزل بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها في مطبخك بسهولة وتحصليني على مذاق مصري مميز بنكهة أصيلة وما زال معنا الكثير والكثير من وصفات المطبخ المصري والتي سوف نقدمها لكم فيما بعد نتمنى أن تكون وصفتنا اليوم لاقت أعجابكم من موقع ثقفني الإخباري.

من الممكن أن تقدمي دافئا أو ساخنا مع الجبن الكريمي أو المربى والزبدة حسب الرغبة.