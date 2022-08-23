كنز كيراتين الكوكاكولا المذهل لفرد الشعر الخشن والمجعد ومنع الهيشان فى نصف ساعة هيبقى حرير مثل شعر الهنديات ولن تصدقى النتيجة الجبارة

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عمر شويل - جدة كنز كيراتين الكوكاكولا المذهل لفرد الشعر الخشن والمجعد ومنع الهيشان ، كوكاكولا كيراتين تنعيم الشعر لم يعد من الأمور الغريبة التي نستمع إليها خلال تلك الفترة، لأن الكوكاكولا قد ذاع صيتها كمكون ممتاز وزهيد السعر لفرد الشعر وتنعيمه، ولكن الطريقة، و كيفية التعامل مع الشعر بعد فرده بالكوكاكولا من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها جيدًا، لكي نستفيد بشكل كامل من المميزات المطروحة أمامنا، وكذلك التوصل للشعر الذي تحلم به كل الفتيات.

كنز كيراتين الكوكاكولا المذهل لفرد الشعر الخشن والمجعد ومنع الهيشان

يمكنك أن تفردي شعرك بالكوكاكولا بمنتهى البساطة بدلا من البحث عن مواد الكيراتين والبروتين لشعرك، ومن ثم دفع الآلاف من أجل استخدام منتج يتسبب في فقدانك شعر رأسك فيما بعد!

فالأمر لا يتطلب منك سوى خطى بسيطة وهينة من أجل الاستمتاع بشعر ناعم كالحرير دون الاضطرار لأي متاعب.

كيف أستخدم كوكاكولا لفرد الشعر

الطريقة بسيطة جدًا، وتتطلب فقط ما يلي:

طبق واسع.

حوالي لترين من كوكاكولا سواء كانت باردة أو دافئة.

فوطة قطنية تضعيها على كتفيك أثناء تطبيق العملية.

ربما تحتاجين إلى مشط أسنانه واسعة.

الطريقة:

ضعي الطبق أمامك على طاولة متوسطة الارتفاع ثم اقلبي شعرك إلى الأمام.

مشطي شعرك ليصبح مفرود ويسهل عليك تنفيذ العملية.

صبي عبوة الكوكاكولا ببطء فوق رأسك أو استعيني بصديق ليفعل لك ذلك على أن تنال كل شعرة نصيبها من كوكاكولا وتتبلل به جيدا.

استمري بأخذ كوكاكولا التي تنزل في الطبق أو ما يشبه ذلك واعيدي سكبه على الشعر مع التمشيط بالمشط الواسع.

استمري على ذلك حتى مرور حوالي من 30 إلى 40 دقيقة مع الاستمرار في تمشيط الشعر بعناية ودون جذب.

تلاحظي قبل انتهاء الوقت أن شعرك أصبح مفرودا بالفعل ولكن استمري حتى نهاية الوقت لتصلي إلى نتيجة تدوم معك طويلا.

بعد مرور الوقت الذي قررناه يمكنك غسل شعرك ببعض الماء على أن لا تكون ساخنة

إن كنت بعد غسل شعرك تريدين تجفيفه فاستخدمي استشوار ولكن ليس بشكل مباشر على الشعر لكي لا يتضرر.

محادير بعد استخدام كوكاكولا لفرد الشعر

تحسبي جيدا من وصول أشعة الشمس المباشرة إلى شعرك ولا الماء الساخن جدا.

لا تحاولي الضغط على شعرك أكثر بأي كريمات فرد أو مكواة أو غير ذلك.

مشطيي شعرك بالطريقة الاعتيادية وصففيه وربما تضعي له كريمات ترطيب ولكن ليس أكثر من ذلك.