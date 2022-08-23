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طريقة عمل مخمرية للجسم، تعد المخمرية من أفضل المنتجات الطبيعية التي تستخدم لتعطير الجسم والشعر بشكل ثابت بدون كحول وتركيز عطري قوى يدوم لعدة أيام، وتتميز عادة النساء الخليجات باستخدام المخمرية بروائح عطرية جذابة كرائحة العود وغيرها من العطور العربية المميزة، فيمكنك تحضير المخمرية الأصلية فى بيتك بأقل التكاليف الممكنة من أجل تعطير وترطيب الجسم والتمتع برائحة ساحرة وجذابة تلفت إليكى الأنظار، فتعرفي على أسهل طريقة لعمل المخمرية فى البيت الرهيبة فى تعطير الجسم والشعر وتجعل رائحتك تفوح فى أرجاء منزلك. طريقة عمل المخمرية الأصلية المكونات: مكعب مسك.

ملعقة من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

قطرات من المسك الأحمر أو الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: قومى ببشر مكعب المسك حتى يتحول إلى شرائح صغيرة.

ضعي المسك المبشور فى وعاء وأضفي عليه زيت جونسون وزيت اللوز المر والمسك، واخلطي المكونات جيدا حتى تندمج مع بعضها البعض.

احضري وعاء أخر اخلطي به الفازلين وزيت جوز الهند، ثم ضعيهم فى حمام ماء ساخن حتى يتحول قوامهم إلى السائل.

أضفى خليط المسك إلى خليط الفازلين وامزجيهم معا جيدا حتى تتجانس المكونات.

احضري علبة صغيرة يفضل أن تكون من الزجاج، واحفظي العلبة بداخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل الاستخدام.

أفضل وقت لاستخدام المخمرية هو بعد الاستحمام على شعر وبشرة نظيفة. طريقة عمل معطر طبيعي للجسم المكونات: زجاجة بخاخ.

ماء مقطر من الصيدلية.

ملعقة كبيرة من زيت الجليسرين.

زيوت عطرية حسب الرغبة مثل الياسمين أو الورد.

ماء الورد.

لون أحمر جل. طريقة التحضير: احضري زجاجة بخاخ وقومى بملأ ثلاث أرباع الزجاجة بالماء المقطر.

أضفي ملعقة من الجليسرين وملعقة صغيرة من الزيت العطري.

املأ باقي الزجاجة بماء الورد، وأغلقي الزجاجة جيدا وقومى برجها حتى تمتزج المكونات معاً.

يمكنك إضافة لون أحمر طبيعي لعمل لون مميز للمعطر. وهذه كانت أفضل الطرق السهلة والمميزة لعمل مخمرية معطرة للجسم، ومن خلالها سوف تفوح رائحه جسدك برائحة جميلة وثابتة وبدون تكلفة كبيرة. عمر شويل - جدة خلى ريحتك حلوة ديما.. طريقة عمل المخمرية في البيت بتكلفة لا تذكر - ثقفني

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