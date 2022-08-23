نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الفرح.. الخلطة القنبلة النارية لتفتيح الجسم بالكامل والبشرة وشد التجاعيد نهائيا للعرايس لجسم مشدود ناصع البياض مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل الفرح.. الخلطة القنبلة النارية لتفتيح الجسم بالكامل والبشرة وشد التجاعيد نهائيا ، الخلطة النارية لتفتيح الجسم وازالة التجاعيد التي تساعد في التخلص من التجاعيد التي تظهر على وجهك خاصة في عمر ما فوق الأربعينات، حيث أن هذا العمر هو الذي تقل فيه إفرازات الكولاجين في البشرة مما يجعلها تظهر عليها الترهلات ومن ثم الخطوط الدقيقة التي تتحول إلى التجاعيد، وتتعرض المناطق الرفيعة في الوجه أكثر للتجاعيد، خاصةً عند العيون والفم وما حول الأنف، وكذلك الرقبة فلذلك يجب عليك أن تتابعي لتعرفي بعض الطرق الطبيعية التي تساهم في تخفيف التجاعيد والقضاء عليها.

قبل الفرح.. الخلطة القنبلة النارية لتفتيح الجسم بالكامل والبشرة وشد التجاعيد نهائيا

هناك وصفات عديدة تمكنك من التخلص من التجاعيد المتواجدة في الوجه خاصة التي تتراكم حول منطقة العيون، وبالطبع لكل وصفة مميزاتها التي تساعدك في تحسين مظهر وجهك وبشرتك وكذلك هناك وصفات مناسبة لك أكثر من غيرها في هذا الشأن ، لذًا نقدم لك كافة تفاصيل تلك الوصفات في السطور التالية.

وصفة اللبن الرايب والكركم للتفتيح وشد الترهلات

هذه الوصفة مجربة سابقا وفعالة بحق في التخلص من تجاعيد الوجه بالكامل خاصةً المناطق حول الفم، ويتطلب منك استخدامها أن تقومي بوضع اللبن الرائب على كمية مناسبة من الكركم وبعد مزجها بعناية يبدأ تطبيقها على الوجه والرقبة مع الانتظار فقط لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يتم فرك الخليط من على البشرة وبعد ذلك يُغسل بالماء المثلج ولن تؤتي هذه الوصف نتائج ملحوظة إلا مع الانتظام عليها.

الليمون والكريما لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد

هذه الوصفة تعتبر بحق الخلطة النارية لتفتيح الجسم وإزالة التجاعيد، لأنها تقضي على أي خطوط دقيقة في البشرة مما يمنع تكون التجاعيد من الأصل وتحفز إنتاج الكولاجين في البشرة وتعزز من صحتها ومقاومتها لعوامل الزمن ولكي تستخدمي هذا القناع عليك خلط عصير ليمونتان مع كمية مناسبة من كريمة الحليب وتوزيعها على البشرة وانتظار مرور حوالي ثلث ساعة، بعدها يتم غسل البشرة جيدا مع الانتظام في أوقات محددة.

زيت الزيتون وعصير الليمون للقضاء على التجاعيد

مكونات تعمل في تفتيح البشرة وعلاجها من كثير من المشكلات أهمها مشكلة التجاعيد والاسمرار حيث أنه يمكنك وضع ملعقة من كل مكون ومزجهما سويا

كي تقومي بعد ذلك بفردها على البشرة، ومن الواجب أن تعلمي أن هذا الخليط رائع في إعطاء النتائج من الاستخدام الأول، حيث ستلاحظي من أول مره أن بشرتك أصبحت مشرقة ونضره وناعمة جدا ونظيفة، ولكن مع ذلك تحتاجي الانتظام لبعض الوقت حتى تختفي التجاعيد تماما وتحمي بشرتك من ظهورها مرة أخرى.