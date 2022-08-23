بدون حناء وبدون أكسحين…أسرار الكوافير صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية فعاله 100%

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صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية فعاله 100%، تعتبر صيغة الشعر باللون البني الغامق بدون أكسجين أو حناء واحدة من أكثر الأشياء التي تهتم بها كثير من السيدات بشكلٍ خاص، حيث تحرص كثير من السيدات على الاهتمام بشعرهم وتطويله وتنعيمه وتغيير لونه بشكل آمن وفعال دون إلحاق الضرر به، ولذلك تحرص السيدات والفتيات بالذهاب إلى مراكز التجميل والكوافير بشكل دائم حتى يحصلوا على لون شعر جديد ومختلف، وأصبح اللون البني الغامق واحد من أهم الألوان المميزة التي تناسب جميع ألوان البشرة، لذلك يبحث الكثير عن طرق آمنة لصبغ الشعر بدلاً عن الكوافيرات التي تستخدم الأكسحين الذي يدمر الشعر بشكل كبير، ولذلك سوف نقدم لكِ في هذا المقال وصفة طبيعية حتى تحصلي على شعر بني غامق.
صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح
سوف نقدم لكم طريقة فعله لصبغ الشعر باللون البني
مكونات صبغة الشعر باللون البني الغامق
- 3 ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة صغيرة زيت خروع.
- 3 ملاعق من النشا.
- ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح.
- 2 ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو.
- ملعقة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.
طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الغامق
- نحضر وعاء عميق ونضع به القهوة مع الماء ونخلط جيداً حتى تذوب القهوة تماماً.
- نقوم بوضع القهوة على نار هادئة حتى تدفئ فقط ثم نقوم برفعها من على النار وتركها تبرد.
- نضع القرنفل والكاكاو والنشا في وعاء اخر ونخلط جميع المكونات حتى يمتزجوا مع بعض جيداً.
- نقوم بإضافة القهوة على خليط النشا بشكل تدريجي حتى تمتزج جميع المكونات معاً.
- نقوم بوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا خليط كريمي ناعم.
- نرفع الخليط مع على النار ونتركه يبرد ثم نضيف له خل التفاح وزيت الخروع وزيت الزيتون.
- نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى تمتزج جميع المكونات.
- نقوم بعد ذلك بتمشيط الشعر حتى نتأكد من عدم وجود أي تشابك.
- نقسم الشعر إلى قسمين ونضع الصبغة من الجذور حتى الأطراف.
- نلف الشعر ونضع عليه كيس بلاستيكي ثم البونيه.
- يتم ترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات على الأقل.
- يغسل الشعر حيداً بعد مرور الوقت باستخدام الشامبو.
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