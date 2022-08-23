بدون حناء وبدون أكسحين…أسرار الكوافير صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية فعاله 100%

صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية فعاله 100%، تعتبر صيغة الشعر باللون البني الغامق بدون أكسجين أو حناء واحدة من أكثر الأشياء التي تهتم بها كثير من السيدات بشكلٍ خاص، حيث تحرص كثير من السيدات على الاهتمام بشعرهم وتطويله وتنعيمه وتغيير لونه بشكل آمن وفعال دون إلحاق الضرر به، ولذلك تحرص السيدات والفتيات بالذهاب إلى مراكز التجميل والكوافير بشكل دائم حتى يحصلوا على لون شعر جديد ومختلف، وأصبح اللون البني الغامق واحد من أهم الألوان المميزة التي تناسب جميع ألوان البشرة، لذلك يبحث الكثير عن طرق آمنة لصبغ الشعر بدلاً عن الكوافيرات التي تستخدم الأكسحين الذي يدمر الشعر بشكل كبير، ولذلك سوف نقدم لكِ في هذا المقال وصفة طبيعية حتى تحصلي على شعر بني غامق.

صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح

سوف نقدم لكم طريقة فعله لصبغ الشعر باللون البني

مكونات صبغة الشعر باللون البني الغامق

3 ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة زيت خروع.

3 ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح.

2 ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو.

ملعقة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الغامق