جسمك هينور.. كريم الكركم العجيب كنز للوجه والجسم وازاله سواد السنين من اول استعمال هيخليكي ابيض من اللؤلؤ

تعتبر مشكلة الاسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الوجه والجسم، من المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء، وتفضل الكثير من السيدات الاتجاه إلى الطبيعة لحل مشاكل البشرة، ولعل من أبرز المكونات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في تفتيح لون الجسم هو الكركم، حيث أنه ذو فاعليه في القضاء على البقع الغامقة وشد البشرة والتخلص من التجاعيد، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على وصفة لكريم الكركم لتفتيح البشره وازاله البقع السوداء من الوجه والجسم.

تحضير وصفة كريم الكركم لتفتيح البشره

أثبتت الكثير من الدراسات العلمية أن المنتجات التي تحتوي على مادة الكركم، تساعد في تقليل نسبة التصبغات بنسبة 14%، لذا يعد كريم الكركم من أنجح الكريمات الطبيعية في القضاء على الكثير من مشاكل البشرة من اسمرار، وهالات سوداء وتجاعيد وعدم توحيد لون البشرة، ولتحضير هذا الكريم نحتاج لهذه المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم

خيارة

طريقة التحضير

في وعاء نقوم ببشر الخيار على الوجه الناعم

بعد ذلك نصفي الخيار ونستعمل الماء الخاص به

نضيف الي ماء الخيار الكركم وتقبلهم معا للحصول على قوام متجانس

بعدها ندهن من هذا الخليط على البشرة مع التدليك ونتركه لمدة 10 دقائق، ثم نشطف البشرة جيدًا

يستعمل هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع

طريقة عمل ماسك الكركم للبشرة

للحصول على أفضل نتيجة لهذا الماسك من الممكن الاستمرار عليه لمدة شهر على الاقل، ولعمل هذا الماسك يجب احضار المكونات التالية:

كركم بودر

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

بضع قطرات من ماء الورد

طريقة اعداد ماسك الكركم

في وعاء عميق ونظيف نضيف الكركم والزبادي وعصير الليمون وماء الورد، ونخلط جيدًا من أجل الحصول على قوام كريمي

تؤخذ كمية من هذا الخليط ونضعها على البشرة، ونتركها لمدة 10 دقائق

ثم بعد ذلك تشطف البشرة بالماء الدافئ

يمكن وضع الكريم المرطب المناسب لبشرتك بعد عمل هذا الماسك

يمكن وضع الكريم المرطب المناسب لبشرتك بعد عمل هذا الماسك كما يمكن عمل هذا الماسك من مره الى مرتين في الاسبوع لمدة شهر، وسوف تلاحظين الفرق

ماسك الكركم لازالة حب الشباب وتوحيد لون البشرة

يمكن لتلك الوصفة إزاله آثار حب الشباب من البشرة، وتوحيد لون البشرة ، ويمكن عمل ذلك الماسك من خلال: