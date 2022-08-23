قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء فى دقيقتين بدون تكاليف وبكل سهولة

قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة، بانثينول والنشا للتفتيح عنصرين ممتازين لتخليص البشرة من مشكلات كثيرة تظهر عليها خاصة مع الكبر والتقدم في السن، كما يحدث اسمرار في مناطق أخرى من البدن بسبب الاحتكاكات والعرق والالتهابات، خاصةً في فصل الصيف أما بالنسبة للتجاعيد التي تظهر في البشرة فإنها تظهر بسبب قلة إفراز الكولاجين في الجسم، وهذا ما يسبب مشكلة ظهور المرء بسن أكبر من سنه وبشكل لا يسر، خاصة حينما يكون الاعتماد على مظهره في عمله أو مخالطته لغيره من الناس في الحياة بوجه عام لذلك قررت أن أجلب لك تلك الوصف الخطيرة التي ستخلصك من تلك المشكلة نهائيا.

قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة

في الحقيقة لا يمكنني أن أنصحك بكريم أفضل من بانثينول لبشرة أجمل وأكثر بياضًا، وهذا يتطلب فقط المكونات التالية:

مقدار من البانثينول.

لبن جاف.

نشا.

زيت زيتون.

الطريقة:

من الواضح أن الأمر يعتمد بصورة كاملة على المزج ما بين المكونات المطلوبة.

ستكون الخطوة الأولية ما بين الكريم والحليب، حيث يخرجان في النهاية بمظهر ذي لون مائل للصفرة، مع قوام أكثر ثخانة بسبب بودرة الحليب.

ببطء ورفق ضعي زيت الزيتون، وقلبي، ثم يُضاف النشا كذلك، وهذا ما يعيد الخليط أثقل من ما سبق.

ابدأي التطبيق، وهذا ممكن على أي جزء يحتاج للتفتيح أو العناية، وعليك أن تترقبي جفافه.

اغسلي الخليط مع فرك أي بقايا بلطف.

لا تتركي بشرتك مبللة، ولن تحتاجي أي كريمات ترطيب بعدها، فقط استخدمي الخليط يوميا.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

لا يمنح بشرتك الفرصة حتى لتكوين الرؤوس السوداء بفضل تنظيفه المستمر للمسام وكذلك منع الإصابة بالتجاعيد، حيث يعزز إفراز البشرة للكولاجين.

يساهم في تقشير البشرة، وتخليصها من الطبقات المصابة.

ليس مفيدًا للوجه فقط، بل أنه مناسب للعناية بك من الشعر للقدمين.

يمكنك استخدامه لعلاج تشقق الكعب، وكذلك لترطيب المناطق الحساسة.

تفتيح آمن وسريع للبشرة، بدون الاضطرار للكيماويات.

فوائد النشا للبشرة