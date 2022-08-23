نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء فى دقيقتين بدون تكاليف وبكل سهولة في المقال التالي
قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة، بانثينول والنشا للتفتيح عنصرين ممتازين لتخليص البشرة من مشكلات كثيرة تظهر عليها خاصة مع الكبر والتقدم في السن، كما يحدث اسمرار في مناطق أخرى من البدن بسبب الاحتكاكات والعرق والالتهابات، خاصةً في فصل الصيف أما بالنسبة للتجاعيد التي تظهر في البشرة فإنها تظهر بسبب قلة إفراز الكولاجين في الجسم، وهذا ما يسبب مشكلة ظهور المرء بسن أكبر من سنه وبشكل لا يسر، خاصة حينما يكون الاعتماد على مظهره في عمله أو مخالطته لغيره من الناس في الحياة بوجه عام لذلك قررت أن أجلب لك تلك الوصف الخطيرة التي ستخلصك من تلك المشكلة نهائيا.
قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة
في الحقيقة لا يمكنني أن أنصحك بكريم أفضل من بانثينول لبشرة أجمل وأكثر بياضًا، وهذا يتطلب فقط المكونات التالية:
- مقدار من البانثينول.
- لبن جاف.
- نشا.
- زيت زيتون.
الطريقة:
- من الواضح أن الأمر يعتمد بصورة كاملة على المزج ما بين المكونات المطلوبة.
- ستكون الخطوة الأولية ما بين الكريم والحليب، حيث يخرجان في النهاية بمظهر ذي لون مائل للصفرة، مع قوام أكثر ثخانة بسبب بودرة الحليب.
- ببطء ورفق ضعي زيت الزيتون، وقلبي، ثم يُضاف النشا كذلك، وهذا ما يعيد الخليط أثقل من ما سبق.
- ابدأي التطبيق، وهذا ممكن على أي جزء يحتاج للتفتيح أو العناية، وعليك أن تترقبي جفافه.
- اغسلي الخليط مع فرك أي بقايا بلطف.
- لا تتركي بشرتك مبللة، ولن تحتاجي أي كريمات ترطيب بعدها، فقط استخدمي الخليط يوميا.
فوائد كريم بانثينول للبشرة
- لا يمنح بشرتك الفرصة حتى لتكوين الرؤوس السوداء بفضل تنظيفه المستمر للمسام وكذلك منع الإصابة بالتجاعيد، حيث يعزز إفراز البشرة للكولاجين.
- يساهم في تقشير البشرة، وتخليصها من الطبقات المصابة.
- ليس مفيدًا للوجه فقط، بل أنه مناسب للعناية بك من الشعر للقدمين.
- يمكنك استخدامه لعلاج تشقق الكعب، وكذلك لترطيب المناطق الحساسة.
- تفتيح آمن وسريع للبشرة، بدون الاضطرار للكيماويات.
فوائد النشا للبشرة
- أكثر أنواع البشرة التي يمكنها الاستفادة من النشا هي الدهنية، بسبب تحسين إفراز البشرة للدهون والزيوت.
- من الممكن أن تستخدمي النشا كمكون أساسي للتفتيح، كما أنه فعال في ترطيب البشرة والحفاظ على ليونتها.
- يقيك جفاف البشرة في الشتاء، كما أنه يمنع حدوث الكلف فيها.
- معالج ممتاز لحب الشباب وآثاره، ومانع لنشر البكتيريا المسببة له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر كنز لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء فى دقيقتين بدون تكاليف وبكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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