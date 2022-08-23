لو جالك ضيوف.. كيكة الشاي اليومية الهشه القطنية واسرار نجاحها زى الجاهزة حضريها في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشاي في المنزل هي من الطرق المميزة جدًا والأكثر بحثًا عبر الإنترنت، حيث أن الكيك هو من الأكلات الخفيفة والتي تناسب كل الأعمار وكذلك الأطفال البيبيز فهي خفيفة على الأسنان و اللثة، كما أنها تحمل قيمة غذائية كبيرة جدًا نظرًا للمكونات التي تدخل في تحضيرها وخاصة الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم المفيد للعظام وخاصة عظام الأطفال وهي تمثل وجبة كاملة يمكنك تناولها في الإفطار مع كوب شاي أو أي عصير يفضله أطفالك.

طريقة عمل كيكة الشاي في المنزل

المكونات المطلوبة لعمل الكيك:-

أربع حبات من البيض.

كوبان صغيران من السكر الأبيض.

ثلاثة أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقتان ونصف من البيكنج باودر.

كيس فانيلا.

نصف كوب من الزيت والحليب المجفف.

قشور ليمون صغيرة.

خطوات عمل كيكة الشاي:-

قومي بتسخين الفرن حتى تنتهي من تحضير الكيك ويتم وضعه في فرن مسخن مسبقًا ويتم تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية تقريبًا.

أول خطوة في تحضير الكيك هي نخل الدقيق جيدًا ثم قومي بخفق البيض والفانيلا والسكر وقلبيهم جيدًا بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس تمامًا.

بعد ذلك قومي بإضاافت الحليب والزيت والدقيق والبيكنج باودر وقلبي الخليطي جيدًا ثم قومي بوضع قشور الليمون وقلبيهم أيضًا.

جهزي قالب الكيك وقومي بدهنه بالسمنة والدقيق وابدئي في صّب الخليط بداخله حتى يكون سطحه مناسب ثم قومي بوضعه داخل الفرح لمدة ساعة إلى ثلث تقريبًا.

أغلقي باب الفرح ولا تقومي بفتحه حتى ينضج الكيك تمامًا ولا يهبط سطحه ثم قومي بإخراجه وتركه حتى يبرد ثم ابدئي في تقديمه إلى أطفالك وللضيوف.

القيمة الغذائية لكيكة الشاي

تتمثل القيمة الغذائية للكيك الهش في أنه يحتوي على حوالي 170 سعر حراري ويمكنك حرقها في سبعة عشر دقيقة من الجري المتوازن أو من ركوب الدراجة لمدة نصف ساعة أو خمس وعشرين دقيقة تقريبًا وتحتوي على 25 مللي جرام من الكوليسترول، والكربوهيدرات حوالي 23 جرام ونسبة الدهون بها 10 جرام بينما نسبة الصوديوم بها 240 مللي جرام و لا تحتوي على أي ألياف غذائية.