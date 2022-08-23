صاروخ التبييض.. كريم الكركم المعجزة لتبييض الوجه والجسم والأماكن الغامقة وتحت الابطين بدون تكلفه نتيجة رهيبه من أول استعمال

تبحث كل سيدة تعاني من تصبغات وبقع في البشرة أو أماكن غامقة في الجسم، عن أفضل طرق تفتيح البشرة لعلاج هذه المشكلة، ومن المعروف أن كريمات التفتيح الطبية غالية الثمن، كما أنها ٤د لا تناسب الجميع فقد تسبب تحسسًا للبعض؛ لذا أصبحت الوصفات الطبيعية هي ما يفضله النساء للحصول على بشرة فاتحة وموحدة اللون، والتخلص من الأماكن الغامقة في الجسم، ويُعد كريم الكركم من أفضل هذه الوصفات؛ لذا سوف نتناول هنا عدة طرق لتحضيره، وطريقة استخدامه، وفوائده المتعددة للبشرة.

كريم الكركم بعصير الخيار

يمكن إعداد كريم الكركم من الكركم وعصير الخيار كالتالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

التحضير والاستعمال

قومي بخلط المكونات المذكورة معًا جيدًا للحصول على مزيج ذو قوام كريمي.

طبقي الكريم على الوجه والأماكن الغامقة في الجسم، ثم اتركيه على الجلد لمدة ساعة.

اغسلي الوجه والجلد بنوع غسول مناسب لبشرتك، وقومي بشطفها بماء فاتر.

كريم الكركم بالليمون

يمكن تحضير هذا الكريم كالتالي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الكركم.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط الكركم وعصير الليمون لكي يصبح الخليط كريمي، ويسهل فرده على البشرة.

افردي الكريم على بشرة الوجه، وتجنبي منطقة العينين، وا٥رديه أيضًا على المناطق الداكنة بالجسم.

اتركي الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة.

قومي بغسل الوجه بالغسول الخاص به، ثم بماء دافئ.

كريم الكركم بالعسل

يساعد هذا الكريم على شد الجلد بالإضافة إلى تفتيح البشرة، ويتم تحضيره كالتالي:

المكونات

ثمرة خيار مقشرة ومهروسة جيدًا.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

قليل من قشر الليمون المطحون جيدًا.

الطريقة

قومي بخلط المكونات المذكورة معًا.

قلبي الخليط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

استخدمي الكريم على الوجه والجلد المطلوب تفتيحه، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي الجلد بالماء، ثم كرري عليه مكعب من الثلج لغلق المسام.

كريم الكركم باللبن الحليب

يناسب هذا الكريم البشرة الجافة على وجه الخصوص، ويتم إعداده كالتالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الحليب.

الطريقة