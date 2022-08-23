نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. كريم البقدونس والنشا المبهر لتبييض البشرة والجسم جسمك هينور من السواد والبقع في دقائق في المقال التالي
يُعرف البقدونس بفوائده العديدة المتميزة للبشرة، وكذلك النشا والتي تدخل في الكثير من وصفات البشرة، ويُعتبر كريم البقدونس والنشا من الكريمات الطبيعية التي لها دور كبير في تبييض البشرة، وعلاج البثور، وحب الشباب، وإزالة الرؤوس السوداء، ومن ثم الوصول إلى بشرة نقية نضرة، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا، وكيفية استخدامه للحصول على أفضل النتائج، وفوائده العديدة للبشرة.
طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة
يحتوي كريم البقدونس والنشا على فيتامينات AوBوC التي تعمل على تغذية البشرة، بالإضافة إلى العديد من العناصر المفيدة الأخرى، مثل: البوتاسيوم، والحديد، واليود، والفسفور، والتي تساعد في حل مشاكل البشرة.
ويفضل خبراء العناية بالبشرة، أن يتم تعريض البشرة، لمدة 5 دقائق، إلى البخار المتصاعد من مغلي البقدونس، ثم مسحها بقطعة من القطن الطبي، وذلك قبل استخدام الكريم على البشرة، ويمكن إعداد كريم البقدونس والنشا، كما يلي:
- قومي بوضع كمية مناسبة من البقدونس المفروم، في وعاء مناسب، مع نصف لتر من الماء، وضعيه على نار هادئة.
- عندما يصل الماء إلى الغليان، قومي بتصفية البقدونس، ثم اتركيه قليلًا حتى يبرد.
- اخلطي ملعقتان كبيرتان من النشا مع الماء المصفى من البقدونس.
- بعد ذلك أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، وأخرى من ماء الورد واخلطيهم جيدًا.
- استخدمي الكريم المتكون على البشرة، واتركيه عليها لمدة نصف ساعة، يوميًا، قبل النوم.
- اغسلي البشرة بعد الكريم بماء البقدونس
- مرري مكعب من ثلج ماء الورد على البشرة.
فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة
يوفر كريم البقدونس والنشا فوائد متعددة للبشرة، والتي من أوضحها الآتي:
- يعمل على تهدئة البشرة من أي تهيج جلدي.
- يغذي البشرة بالعناصر التي يحتوي عليها، والفيتامينات المتعددة التي يُعد غنيًا بها.
- يعمل على تبييض البشرة وتوحيد لونها، ويعالج الحبوب ويقضي على الرؤوس السوداء.
- ينظف البشرة تنظيف عميق، ويزيل كافة الشوائب العالقة بها.
- يعالج التصبغ والبقع الداكنة التي عادةً ما تصيب البشرة الدهنية.
- يحفز الجلد على إنتاج الكولاجين، والذي يعمل على إصلاح البشرة.
- يساعد على الحصول على بشرة نضرة، وشد الجلد والتجاعيد.
- يطهر البشرة ويعمل على قبض مسامها.
- ينعم البشرة ويعطيها مظهر أكثر إشراقًا ونضارة.
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