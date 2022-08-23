اعمليها جنب كوباية الشاي…طريقة عمل الفطائر الهشه القطنية بطريقة اقتصادية وبمكونات موجودة في كل بيت

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طريقة عمل الفطائر الهشه القطنية بطريقة اقتصادية وبمكونات موجودة في كل بيت، الفطائر من الأطعمة المفضلة للبالغين والأطفال ، فهي لذيذة وسهلة الأكل ، كما يمكن حملها مثل السندويشات ، ويمكن للأطفال اصطحابها إلى المدرسة أو للبالغين للعمل، هناك طرق عديدة لعمل الفطائر واليوم سنعرض عليكم أسهل طريقة لعملها، معظمها دقيق أبيض أو دقيق بالإضافة إلى الماء والحليب واللبن وغيرها من المكونات ، كما أن كل تغيير في الحشوات يصنع نكهة مختلفة من الفطائر. طريقة عمل الفطائر الهشه القطنية سوف نقدم لكم طريقة جديدة مختلفة لعمل الفطائر الهشه القطنية مكونات عمل الفطائر الهشه ستة أكواب من الزيت

كوب من زيت

رشه ملح

ملعقتان كبيرتان من حليب بودرة

أربع ملاعق من السكر

أربع ملاعق كبيرة الخميرة

أربع أكواب ماء دافئ طريقة عجينة الفطائر الهشة أذب الخميرة في كوب من الماء واترك الخليط يتضاعف في الحجم.

في وعاء كبير يتم وضع الدقيق والزيت والملح ومسحوق الحليب والسكر.

أضف خليط الخميرة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تخلط المكونات جيدا.

صب الماء الدافئ المتبقي فوق العجينة حتى تحصلي على عجينة لزجة.

توضع العجينة جانباً حتى تتضاعف في الحجم.

شكلي العجينة على شكل فطائر وحشوها بإضافتك المفضلة.

تخبز في الفرن حتى تستوي طريقة عمل فطيرة الزبادي سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل فطيرة الزبادي الهشه مكونات عجينة فطيرة الزبادي ستة أكواب من الدقيق

اثنان كوب من الماء دافئ

اثنان كوب من الزبادي

نصف كوب من الزيت

ملعقتين كبيرتان سكر

ملعقتين كبيرتان من الخميرة فورية

نصف ملعقة من الملح طريقة تحضير عجينة فطيرة الزبادي في الوعاء الذي نعجن فيه نضع نصف كوب ماء ثم نضيف الخميرة والسكر ونخلط جيداً.

يتم تغطية الوعاء لمدة 15 دقيقة أو حتى يتضاعف حجم الخميرة.

نضع الدقيق والملح وقلبي.

نضع الزبادي والزيت.

حركي وضعي الماء تدريجيًا حتى تظهر على عجينة ناعمة ومتماسكة.

نغطي الوعاء ونتركه لمدة 60 دقيقة

شكل العجينة وحشوها بالحشوة التي تريدها.

ثم قومي بإدخالها الفرن حتى تستوي. ملاحظات: تعتبر الفطائر من أفضل وأشهر الأطعمة التي يرغب في تناولها العديد من الأشخاص ، كوجبات خفيفة وبالأخص عند الصباح أو بين الواجبات الغذاء أو العشاء، خاصة في أوقات العمل.

وتختلف وتتنوع الطرق التي تصنع بها هذه الفطائر الهشه ، وتختلف في طعمها حسب الحشوات التي بداخلها، فيوجد أنواع كثيرة من الفطائر بالجبنة البيضاء ، والجبنة الصفراء.

، وتختلف في طعمها حسب الحشوات التي بداخلها، فيوجد أنواع كثيرة من ، والجبنة الصفراء. وهناك فطائر مصنوعة بالبيض، واخرى مصنوعة ر بالزعتر البري وأنواع كثيرة غيرهم. عمر شويل - جدة اعمليها جنب كوباية الشاي...طريقة عمل الفطائر الهشه القطنية بطريقة اقتصادية وبمكونات موجودة في كل بيت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعمليها جنب كوباية الشاي…طريقة عمل الفطائر الهشه القطنية بطريقة اقتصادية وبمكونات موجودة في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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