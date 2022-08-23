بدون مقوار.. فكرة متخطرش على بالك لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة البرق اكتر من 10 كيلو فى دقائق بدون وقت ولا مجهود

بدون مقوار.. فكرة متخطرش على بالك لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة البرق، تقوير الباذنجان بدون مقوار من أهم ما تطمح النساء إلى معرفته بهدف توفير الوقت والمجهود، حيث أن الباذنجان بوجه عام يحتاج إلى وقت طويل لتقويره ويتم العمل على كل إصبع على حدة، فتخيلي لو كان يتم تجهيزه لعزومة عائلية، فإنه سيحتاج لمجهود مضاعف ووقت أطول بكثير مما لو كنت تفعلين هذا لأسرتك فقط، لذلك عليك أن تقرأي هذا المقال لتعلمي طرق جديدة لتقوير الباذنجان بدون استهلاك وقت ولا مجهود.

بدون مقوار.. فكرة متخطرش على بالك لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة البرق

بالتأكيد رأيت مسبقًا أن هناك بعض النساء ياخذون الباذنجان ثم يقطعون الجزء العلوي منه ويبدأون بفركه لبعض الوقت بين أيديهن، وهذا يجعله طري وسهل جدا في تقويره، وهذه الفكرة هي ما يُعتمد عليها في تقوير الباذنجان بدون اللجوء للمقوار، حيث أنه يسهل العملية جدا ولكن الأمر بعد الفرك لا يتم بالمقوار، بينما يتم بطرق أخرى نتحدث عنها أدناه.

كيفية تقوير الباذنجان بدون مقوار

على العكس من طريقة فرك الباذنجانة بعد قطع الجهد الأخضر منها يجب عليك أن لا تقطعي هذا الجزء، وإنما تتركيه كما هو.

ابداي بالضغط على الباذنجان من الأول إلى الآخر بيدك حتى تجدي أنه أصبح لينًا.

ستلاحظي أن الباذنجان من الداخل بدا يصبح أكثر ليونة، ويتفكك، وبدأ القلب بالداخل يتحول إلى قطع مفتتة، ولم يعد متماسكا كما سبق.

خذي سكين صغير وافتحي الباذنجانة من عند الرأس، ثم ابدئي بأخذ كل ما بداخلها وإخراجه إلى الخارج.

بالنسبة للجزء الأخير الذي يتواجد فيه الباذنجان من الأسفل فهو لن يحتاج إلى مقوار ولكن عليك أن تضغطي هذه المنطقة جيدًا وتفركيها بين أصابعك وستلاحظي أنها ستخرج قطعة واحدة، حتى أنها لم تتفتت.

اغسلي الباذنجان ثم احشي بما شئت.

طرق أخرى لتقوير الباذنجان

هناك عدة طرق لا تتطلب اللجوء إلى استخدام المقوار لتقوير الباذنجان، حيث يمكنك اللجوء إلى الأدوات التالية: