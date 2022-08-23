مفعول السحر.. ارخص كريم من الصيدلية هيفتح بشرتك 10 درجات من اول دهنة هتبقى ملكة جمال وهتخلى جسمك ينور فى الضلمة

مفعول السحر.. ارخص كريم من الصيدلية هيفتح بشرتك 10 درجات ، كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة يمكنك أن تشتريه في أي وقت وتستخدميه بالطرق التي سنحدثك عنها اليوم من أجل الاستفادة من خصائصه للبشرة من تفتيح وعلاج وغيرها، وفيما يلي سنقدم لك عدة وصفات تمكنك من استخدام الكريم بالطريقة الصحيحة من أجل التوصل لبشرة بيضاء ومشرقة، ذات جمال خاص لا يتكرر، والأفضل أنك لن تحتاجي للمكياج بعد الانتظام على تلك الوصفات التي سنخبرك بها الآن.

مفعول السحر.. ارخص كريم من الصيدلية هيفتح بشرتك 10 درجات

إن كنت تريدين بشرة مميزة مثل المشاهير وعارضات الجمال فإن اختيارك الأمثل هو بانثينول للبشرة، حيث أنه يفيد بشرتك في نواحي عدة، منها:

إن استخدمته على البشرة التي تأثرت بأشعة الشمس فإنه سيكون العلاج الأنجح لها، ويمنع أي مشكلة تصبغات أو كلف قد تظهر فيما بعد.

كما أن التجاعيد التي تبدأ في الظهور بعدما ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم لا تلقى لها مكافحًا سوى بانثينول، فهو من المركبات المهمة التي يجب ألا تغيب عن منزلك.

يرطب البشرة ويحميها من تناقص السوائل فيها ويعزز احتفاظ الخلايا بالعناصر المطلوبة لصحتها.

يحسن من المناعة للبشرة ويجعل مقاومتها للالتهابات والمشكلات أفضل.

كيفية استخدام بانثينول لتفتيح البشرة

إن كنت تريدين أن تحصلي على تفتيح متميز لبشرتك فعليك أن توفري المقادير التالية:

عسل النحل.

ليمون.

عبوة كريم بانثينول.

الطريقة:

يمكنك أن تأخذي العبوة كاملة لتحويلها لخليط ومزيج مناسب لاستخدامه للتفتيح، أو أخذ قدر بقدر من الكريم لعمل الخليط بصورة يومية.

أيا كانت كمية الكريم التي ستأخذينها فضعي عليها كمية مناسبة من عسل النحل، واعصري عليها ليمونة واحدة.

قلبي الخليط ثم ضعيه على الجلد المطلوب العناية به.

بعدها ترقبي الوقت، وبعد حوالي 20 دقيقة اغسلي وجهك.

لا تقلقي من الليمون و إن كانت بشرتك حساسة استخدمي النشا بدلا منه.

الخليط يعطيك نتائج ملحوظة للعيان بعد حوالي أسبوعين تستخدميه خلالهما 4 مرات.

النتيجة ثابتة، ولن تجدي أن بشرتك تعود سمراء مرة أخرى.

تفتيح البشرة بكريم من الصيدلية

بالرغم من أن هناك منتجات كثيرة جدًا يمكنك شراؤها من الصيدلية للحصول على بشرة فاتحة إلا أن اختيارك المنتج المركب طبيعيًا أفضل بكثير من أي مواد كيميائية، لأنك لن تعلمي ابدا عن تأثير استخدامك إياها مطولا، ولا حتى النتيجة النهائية لتلك الكريمات، فاعلمي أن اختيارك هذا الكريم هو الاختيار الأنجح.