صابونة القهوة الرهيبة تزيل التجاعيد وتفتح البشرة وتزيل البثور السوداء نهائياً

صابونة القهوة ، من أروع المستحضرات التي تساعد على تفتيح البشرة ، وتعطيها النضارة والحيوية في أسرع وقت، كما تساعد على منح البشرة الإشراق والنعومة طول العمر، وهى تتميز بقدرتها الفعالة على تفتيح المناطق الغامقة بالجسم وتزيل الاسمرار والبثور السوداء نهائياً، كما تعمل على تنعيم البشرة وتحميها من التشققات والجفاف التي يؤثر على البشرة بفضل احتوائها على بعض الزيوت الطبيعية الرائعة، كما تتميز بخصائصها الفعالة في إزالة تجاعيد البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة القهوة الرهيبة تزيل التجاعيد وتفتح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل صابونة القهوة الرهيبة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

كوب من صابونة الزيتون المبشور.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة لشد البشرة وتبييضها في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن، والقهوة، والنشا، وصابون الزيتون المبشور ونقلب حتى يذوب الصابون ويصبح كريمي. نقوم بإضافة زيت النعناع، وزيت الزيتون ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون. ثم نقوم بوضع خليط الصابون داخل القالب ونتركها في الهواء لمدة يوم كامل على تتماسك جيداً. نقوم بإخراج الصابون من القالب ونتركه في الهواء لمدة يوم كامل حتى يجف تماماً. نقوم باستخدام الصابون كل يوم على البشرة مرتين يومياً حتى نحصل على بشرة أكثر إشراق ونضارة.

فوائد صابونة القهوة للبشرة

تحتوي على بعض الفوائد المذهلة التي تخص جمال البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

تمتلك بعض المواد الطبيعية المضادة للأكسدة التي تساعد على شد البشرة.

كما تساعد على تجديد الخلايا الميتة وتعيد لها إصلاحها من جديد.

تساعد على توحيد لون البشرة ويجعلها مشرقة وجميلة.

تساعد على تفتيح البشرة وتزيل الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

تعمل على منح البشرة النضارة والحيوية ونجعلها أكثر نعومة.

ماسك القهوة لأزالة التجاعيد