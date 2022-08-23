نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز النشا والخل لوجة كالبدر حتى لو سواد السنين هيختفى فورا وهتبقى زى الشمعة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز النشا والخل لوجة كالبدر حتى لو سواد السنين، النشا والخل لتفتيح البشره من ضمن مركبات المميزة التي تساهم في منحك بشرة جديدة تماما حيث تخلصك من أي تجاعيد أو خلايا ميتة في البشرة، وتعطيكي بدلا منها بشرة متجددة وفاتحة اللون وناعمة وجميلة كبشرة الأطفال، فكيف يمكنك استخدام هذا الخليط دون الإضرار ببشرتك؟، وما هي المركبات الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى هذا الخليط؟ هذا ما سنتحدث بخصوصه اليوم.

كنز النشا والخل لوجة كالبدر حتى لو سواد السنين

خليط سهل التكوين لا يحتاج إلا لبعض المكونات البسيطة التي تتوفر في كل منزل لحسن الحظ، لذلك جمعي المكونات التالية:

خل.

نشا.

ماء ورد.

بيكنج باودر.

وعاء أو طبق مناسب.

الطريقة:

ستبدأي أولا بتقليب النشا مع البيكنج بودر جيدا.

اضيفي عليهما بعدها قدر بسيط من ماء الورد.

قلبي بعناية حتى تحصلي على خليط ثخين إلى حد ما.

وزعي هذا الخليط على الجلد المطلوب إعطاءه اللون الأبيض.

يجب أن تكوني في حالة راحة أثناء فعل ذلك ليثبت الخليط على وجهك.

يجب أن يتم ترك هذا الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة على الأقل.

بعدها اغسل وجهك ببعض الماء.

العامل الأساسي في نجاح هذه الوصفة هو تكرارها، ويمكنك أن تستخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

لن تحتاجي إلى ترطيب بشرتك بعد استخدام هذا الخليط لأن ماء الورد مرطب طبيعي للبشرة.

يعمل النشا أيضا كمرطب للبشرة فلا تقلقي على بشرتك من استخدامه.

فوائد الخل والنشا للبشره

حصولك على بشرة كما تحلمين بها ليس بالأمر الصعب خاصةً أن كانت تتوافر لديك مكونات طبيعية دائما، فكل ما تحتاجين إليه هو أن تعرفي كيفية استخدام هذه المكونات وكيفية جعلها مفيدة وتطويعها حسب احتياجك، لكن عند استخدامها للحصول على بشرة نضرة وجميلة المظهر والملمس فيجب أن تعلمي أن هذه المكونات تفيدك في ما يلي:

تفتيح البشرة ولكن بصورة آمنة، فإن التفتيح ممكن بأشكال متعددة أغلبها يكون غير آمن ويسبب للبشرة الأضرار فيما بعد، أو على الأقل تعود المناطق الداكنة مرة ثانية.

كما أنهما مركبان يعملان على التخلص من كل أنواع التهابات البشرة المعروفة، حيث أن هذه الالتهابات تسبب مشكلات كثيرة، وتنتقل من مسامات لأخرى، وتنتقل فيما بين الأماكن مما يسبب وجود حكة وتهيج وبثور وما إلى ذلك.