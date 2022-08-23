عجينة البريوش لعمل أشهى مخبوزات شهية وطرية والطعم حكاية

يحب الأشخاص أن يقوموا بتناول المخبوزات الطازجة في كل وقت ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح طريقة صنع البريوش، والذي يعتبر واحد من أشهى أنواع المخبوزات التي قد عرفت في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن البريش يعتبر من المخبوزات إلا أن طريقة التحضير الخاصة به لا تعتبر صعبة على الإطلاق وإنما يحتاج الأمر فقط إلى الدقة في الإعداد، ولذلك فإننا سوف نقدم لكم كل الخطوات التي تدخل في صنع البريوش في المنزل كما أننا سوف نقوم بتقديم كل المعلومات عن أهم المقادير التي تحتاج إليها في صنع البريوش، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مقادير البريوش المصنوع في المنزل

واحدة أهم الاسئلة التي تبدأ السيدات في التساؤل عنها عند البدء في تعلم وصفة جديدة هي طريقة تحضير إحدى الوصفات المنزلية، وخصوصاً إذا كانت هذه الوصفة من المخبوزات، ولذلك فإننا نقدم لكم المقادير الكاملة لوصفة البريوش لكي تستطيعوا أن تقوموا بتحضيرها في المنزل ولكي تحصلوا على نفس طعم البريوش الذي قد اعتاد الكثير منكم تذوقه في البريوش المصنوع في الخارج وتتمثل مقادير البريوش في التالي:

3 كوب دقيق مخبوزات.

بيضة.

رشة ملح.

كيس خميرة فورية.

كوب زبدة.

¼ كوب سكر بودرة.

ليمونة مبشورة.

كيس فانيليا.

5 ملاعق لبن بودرة.

ماء دافئ.

طريقة تحضير البريوش

يمكن لربات المنزل الذين يرغبون في صنع البريوش في المنزل أن تبدأ كل منهم في التحضير عقب أن يقوموا بالحصول على كل المكونات الخاصة به، ويمكن لك الأشخاص أن يقوموا بصنع البريوش في المنزل بكل سهولة بالطريقة التالية: