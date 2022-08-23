نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البريوش لعمل أشهى مخبوزات شهية وطرية والطعم حكاية في المقال التالي
يحب الأشخاص أن يقوموا بتناول المخبوزات الطازجة في كل وقت ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح طريقة صنع البريوش، والذي يعتبر واحد من أشهى أنواع المخبوزات التي قد عرفت في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن البريش يعتبر من المخبوزات إلا أن طريقة التحضير الخاصة به لا تعتبر صعبة على الإطلاق وإنما يحتاج الأمر فقط إلى الدقة في الإعداد، ولذلك فإننا سوف نقدم لكم كل الخطوات التي تدخل في صنع البريوش في المنزل كما أننا سوف نقوم بتقديم كل المعلومات عن أهم المقادير التي تحتاج إليها في صنع البريوش، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.
مقادير البريوش المصنوع في المنزل
واحدة أهم الاسئلة التي تبدأ السيدات في التساؤل عنها عند البدء في تعلم وصفة جديدة هي طريقة تحضير إحدى الوصفات المنزلية، وخصوصاً إذا كانت هذه الوصفة من المخبوزات، ولذلك فإننا نقدم لكم المقادير الكاملة لوصفة البريوش لكي تستطيعوا أن تقوموا بتحضيرها في المنزل ولكي تحصلوا على نفس طعم البريوش الذي قد اعتاد الكثير منكم تذوقه في البريوش المصنوع في الخارج وتتمثل مقادير البريوش في التالي:
- 3 كوب دقيق مخبوزات.
- بيضة.
- رشة ملح.
- كيس خميرة فورية.
- كوب زبدة.
- ¼ كوب سكر بودرة.
- ليمونة مبشورة.
- كيس فانيليا.
- 5 ملاعق لبن بودرة.
- ماء دافئ.
طريقة تحضير البريوش
يمكن لربات المنزل الذين يرغبون في صنع البريوش في المنزل أن تبدأ كل منهم في التحضير عقب أن يقوموا بالحصول على كل المكونات الخاصة به، ويمكن لك الأشخاص أن يقوموا بصنع البريوش في المنزل بكل سهولة بالطريقة التالية:
- يتم تحضير الخميرة عن طريق وضع الماء الدافئ والسكر والخميرة وتقليبهم والانتظار لفترة إلى أن يتم ظهور رغاوي بهذه الطريقة يتم التأكد من أن الخميرة جيدة.
- نقوم بخفق البيضة.
- نقوم بوضع السكر والبيض والدقيق معاً.
- نضيف بعد ذلك الملح والفانيليا وبشر الليمون.
- نبدأ في عجن المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بوضع الزبدة والخميرة.
- نستكمل عملية العجن إلى أن نحصل على العجين الذي نرغب به.
- نبدأ بعد ذلك بتغطية العجين ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين.
- نبدأ في تقطيع العجين إلى قطع متساوية ونقوم بتشكيلها وبعدها نتركها مرة أخرى لفترة حتى ترتاح.
- نقوم بتحضير الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بوضع البريوش في الفرن.
- بعد أن يحصل البريوش على اللون الذهبي من أسفل ومن أعلى يصبح جاهز للخروج من الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البريوش لعمل أشهى مخبوزات شهية وطرية والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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