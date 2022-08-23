نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهية ولذيذة البسبوسة بجوز الهند للشيف حسن بكل اسرار نجاحها بالطعم الاصلي في المقال التالي

البسبوسة بجوز الهند واحدة من أشهر الحلويات التي يقبل عليها الجميع على حد سواء الكبار والصغار وخاصة إذا كانت بجوز الهند وعلى طريقه أشهر الشيفات وهو الشيف حسن الذي يعد البسبوسة بكل التكات والحركات فتكون لذيذة وذات مذاق مختلف يشبه مذاق أشهر محلات الحلويات، وهذه الطريقة والمكونات سوف نتعرف عليها معكم بالتفصيل فيما يلي. مكونات عمل البسبوسة بجوز الهند واحد كوب فقط من جوز الهند المبشور.

عدد 2 كوب من دقيق السميد الخشن وليس الناعم المخصص لعمل البسبوسة.

حوالي نصف كوب من الزبدة الطرية المذابة.

واحد كوب فقط من السكر الأبيض الناعم.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

تقريباً نصف كوب من الزبادي البلدي الطازج.

عدد 2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

واحد ملعقة ذات حجم صغيرة من الفانيليا سواء السائلة أو البودر.

سوف نحتاج إلى 2 كوب من شربات البسبوسة.

يمكن أن نضيف بعض المكسرات على حسب الرغبة. مكونات عمل شربات البسبوسة 2 كوب من السكر.

مقدار كوب ونصف الكوب من الماء.

واحد ملعقة ذات حجم صغير من عصير الليمون. طريقة عمل الشربات للبسبوسة في البداية نقوم بتحضير وعاء ذات حجم مناسب، ثم نضع بداخله الماء والسكر والماء، مع ضرورة تقليبهم بشكل جيد حتى تمام الامتزاج.

نقوم بترك الخليط فوق النار ذات درجة الحرارة المتوسطة.

نقوم بإضافة ملعقة واحدة من عصير الليمون الى الخليط، مع الاستمرار في تقليب الخليط بشكل جيد، ثم يترك فوق النار حتى الوصول لدرجة الغليان.

بعدها يرفع الشربات من فوق النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند على طريقة الشيف حسن نقوم باحضار وعاء ثم نضع دقيق السميد الخشن بداخله وكذلك نضيف إليه كوب جوز الهند مع كوب السكر ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضيف معلقتين البيكنج باودر مع معلقة الفانيليا وكذلك نضيف الزبدة المذابة والزيت النباتي ويتم التقليب جيدًا باليد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي فوق الخليط مع تحريك جميع المكونات حتى تصبح متجانسة تمامًا.

يتم إحضار صينية ذات حجمه

مناسب ثم يتم دهنها باستخدام بعض الزيت ثم نضع خليط البسبوسة بداخلها ويتم تحريك الخليط حتى تفرض داخل الصينية.

تزيين البسبوسة ببعض المكسرات وتترك لمدة حوالي نصف ساعة.

يتم تسخين الفرن حتى درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعدها ندخل إليها صينية البسبوسة.

بعد مرور 25 دقيقة نلاحظ احمرار البسبوسة من الجوانب، نقوم عندها بتشغيل الشواية فقط لمدة ثلاثة دقائق، حتى يصبح الوجه محمر ولذيذ.

عندما تبرد البسبوسة نسكب فوقها الشربات ثم تقطع وتقدم في تقديم الحلويات وبالهنا الشفا. عمر شويل - جدة شهية ولذيذة البسبوسة بجوز الهند للشيف حسن بكل اسرار نجاحها بالطعم الاصلي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهية ولذيذة البسبوسة بجوز الهند للشيف حسن بكل اسرار نجاحها بالطعم الاصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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