الطريقة الجهنمية لتخزين الطماطم والفلفل فى الفريزر لشهور بدون مايدبل او يتلف ولا يتغير لونة ولا طعمة وكانة طازة

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الطريقة الجهنمية لتخزين الطماطم والفلفل فى الفريزر لشهور ، الطماطم والفلفل من الخضروات التي لا غنى عنها في كل المطابخ والبيوت ويكون الطلب عليهم كبير لعمل جميع الوصفات والوجبات لذلك لا تستغنى ربات البيوت عن الطماطم والفلفل مطلقًا في المنزل، لكن هؤلاء الخضروات من الأنواع التي لا تتحمل طويلا في الثلاجة لذلك تلجأ ربات البيوت لتخزينهم والحفاظ عليهم أكثر وقت ممكن، أيضًا يأتي وقت وترتفع به أسعار تلك الخضروات بشكل كبير لذلك تسعى ربات البيوت للتخزين، ومن خلال مقالنا سوف نستعرض لكم طريقة تخزين الفلفل والطماطم مع الإحتفاظ بالطعم والشكل الخاص بهم لأطول فترة ممكنة.
الطريقة الجهنمية لتخزين الطماطم والفلفل فى الفريزر لشهور
الطماطم بوجه الخصوص من الخضروات الهام جدًا تخزينها بالنسبة لربة المنزل سواء كانت مقطعة أو على هيئة صلصة أو مبشورة حتى تسهل من عملية الطبخ وتوفير الوقت الذي تقضيه السيدة بالمطبخ، تستخدم سيدة المنزل الطماطم لعمل السلطة ومختلف الوصفات والتتبيلات المختلفة، أيضًا الفلفل يدخل في السلطات والتتبيلات الخاصة بالفراخ أو في عمل الشاورما كما تحرص الأمهات على تناول أبنائهم مختلف الخضروات للحصول على قيمة غذائية مرتفعة.
طريقة تخزين الطماطم والفلفل
أولًا: طريقة تخزين الطماطم
- كل ما عليكِ فعله هو اختيار حبات طماطم سليمة لونها أحمر خالية من أي بقع بنية أو سوداء.
- غسلها جيدا وتقطيعها قطع مناسبة.
- وضع كمية قليلة من الماء ورفعها على النار حتى تصبح لينة جيدا وتنقص كمية المياة.
- إتركي الطماطم حتى تبرد تماما.
- قومي بضرب الطماطم بواسطة الهاند بليندر حتى تمام تجانس الصلصة وتصبح خالية من أي تكتلات أو قشور.
- تصفية الطماطم من البذور أو القشور حتى تصبح صافية تمامًا.
- تعبئة الصلصة في أكياس بلاستيكية نظيفة حسب كل طبخة.
- وضعها في الفريزر بشكل مستوي حتي لا تأخذ حيز.
ثانيًا طريقة تخزين الفلفل
- عليك اختيار حبات الفلفل السليمة ذات لون أخضر زاهي.
- غسل حبات الفلفل جيدًا ثم تقطيعها حلقات سميكة بعض الشئ.
- نفردها في صينية وتوضع في الفريزر حتى تمام التجمد.
- نقوم برص حلقات الفلفل في كيس ثلاجة بلاستيك وتحفظ في الفريزر.
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