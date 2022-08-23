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البشرة هي من أكثر الأشياء في جسم الفرد تتأثر بجميع المؤثرات الداخلية والخارجية لحساسيتها وتعرضها الدائم للشمس والهواء وهذا ما يجعلها أكثر عرضة وتأثير لأي شئ، وهناك بعض العادات التي تستخدمها النساء للاهتمام ببشرتها ولكن تكون عادات سيئة تعود بالسلب على البشرة مثل كثرة استخدام مساحيق التجميل، وعمليات التجميل، واستخدام وصفات غير صحية على البشرة أو مكونات غير فائدة للبشرة أو بعض الكريمات المرطبة للبشرة التي تعرضها للأكسدة وكل هذا يعرض البشرة للتأثير الشديد بأي شئ، وهنا سوف نتعرف على واحد من أقوى الوصفات للبشرة وتفتيحها واعطائها الكثير من الفوائد الصحية التي تجعلها أكثر نضارة. مكونات ماسك الفازلين والنشا ملعقتين من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقتين ماء ورد. طريقة التحضير غسل الوجه بماء بارد جيداً ثم استخدام جلسة بخار على الوجه.

يتم تسخين الماء على النار حتى يتم غليانه وبعد ذلك يقوم الشخص بتوجيه وجهه إلى الماء عندما يهدأ قليلاً ثم يتم تغطية الوجه عند البخار بمنشفة حتى يتم الاستفادة من البخار.

يتم تنشيف الوجه بطريقة صحيحة.

يتم خلط النشا والفازلين وماء الورد مع بعضهم البعض بطريقة صحيحة حتى يكون القوام متماسك نوعاً ما.

يتم وضع الماسك على كل جزء في الوجه جيداً بطريقة مستوية.

يترك الماسك على الوجه حتى يجف تماماً ويأخذ حوالي من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.

يتم غسل الوجه بماء فاتر جيداً وبطريقة سلسة.

يتم تنشيف الوجه بمنشفة نظيفة.

يمكن عمل هذا الماسك مرتين أسبوعياً حتى يتم ملاحظة الفرق. ماسك الفازلين والنشا والليمون وزيت الزيتون ملعقتين من النشا.

ملعقة ونصف من الفازلين.

نصف ليمونة.

نصف ملعقة زيت الزيتون. طريقة التحضير غسل الوجه وتنظيفه أولاً ثم تنشيفه بمنشفه نظيفه.

خلط النشا بالتدريج مع الفازلين ويتم تقليبهم.

ثم وضع نصف ليمونة ونصف ملعقة زيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض بطريقة هادئة حتى يصل إلى قوام ناعم.

يتم وضعه على الوجه كله وخاصة الأماكن الداكنة.

يترك حتى يجف تماماً على الوجه.

يتم غسله بماء فاتر و تنشيف الوجه بعد ذلك. عمر شويل - جدة خلطة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء بنتيجة رائعة - ثقفني

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