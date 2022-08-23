نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا والقهوة للوجه ستجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

كريم نيفيا والقهوة للوجه، السيدات والفتيات عن طرق وأساليب تساعدهن على تبيض بشرتهن والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة التي تعاني منها البشرة، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل أو محلات الكوافير، وتعد وصفة كريم نيفيا الممزوج بالقهوة من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، إلى جانب القضاء على التجاعيد وعلامات التقدم في السن، لتظهر المرأة ببشرة شبابية صافية نقية مليئة بالحيوية والنضارة. كريم نيفيا والقهوة للوجه المكونات نصف علبة من كريم نيفيا.

ملعقة من القهوة المطحونة.

3 ملاعق من جيل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء مناسب الحجم.

قلبي المكونات معاً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

ادهني بشرتك بالماسك الناتج، ثم قومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة، أو حتى يجف تماماً.

وأخيراً اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والغسول.

قومي بترطيب بشرتك بنوع كريم مرطب قوي.

كرري تلك الوصفة مرتين في أسبوعياً، وستلاحظين تمتعك ببشرة بيضاء ناعمة وجذابة. وصفة كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة عبوة صغيرة من كريم نيفيا.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة. طريقة التحضير قومي بخلط كريم نيفيا مع مسحوق القهوة جيداً في وعاء واحد مناسب الحجم، حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

ثم أضيفي عصير الليمون إلى العجينة، مع تقليب جميع المكونات جيداً معاً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ثم بعد ذلك افردي الماسك الناتج على بشرة نظيفة، مع تدليكها بحركات دائرية لطيفة.

ثم اتركي الماسك على بشرتك أو المناطق التي تعاني من الاسمرار، لمدة ربع ساعة.

وأخيراً اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والغسول (حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك، ثم بالماء البارد (لإغلاق مسامات البشرة).

ثم احرصي سيدتي على تكرار تلك العملية مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

هذه الوصفات الفعالة المكونة من كريم نيفيا والقهوة تعمل علي تبيض البشرة والتخلص من البقع والتصبغات نهائيا من اول استعمال عمر شويل - جدة كريم نيفيا والقهوة للوجه ستجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم نيفيا والقهوة للوجه ستجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.