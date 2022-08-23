كنز القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخري

كنز القرنفل للقضاء على الشيب، لم يكن الأمر بسيط عند ملاحظة بدء ظهور الشعر الأبيض في الرأس، حيث تشعر السيدات بالضيق عند ظهور هذا الشعر في الرأس، لذلك يقمن بصبغ الشعر بالألوان الكيميائية ولكن تسبب هذه الصبغات ضعف الشعر وتساقطه وعدم نموه بشكل طبيعي مرة أخري، كما أن هذه الصبغات مكلفة وغير مفيدة للشعر، لذلك يبحث السيدات عن وصفة مناسبة لتلوين الشعر دون أن تحتوي على مواد ضارة تسبب تلف الشعر، ويعتبر القرنفل من أفضل هذه الوصفات التي يمكن استخدامها في تلوين الشعر والتخلص من اللون الأبيض، كما أنه يغذي بصيلات الشعر ويزيد من كثافته، لذا سوف نستعرض لكم طريقة القضاء على الشيب بالقرنفل.

كنز القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا

ظهور الشيب في الشعر يختلف من شخص لآخر، حيث يظهر عند بعض الشباب في وقت مبكر من خلال عدة شعيرات بسيطة ويظهر عند البعض الآخر بشكل كثيف، ولكن يبحث الجميع عن طريقة تساهم في إخفاء هذا الشعر بشكل نهائي وتكون مناسبة للجميع، لذا يمكنك سيدتي صبغ شعرك من خلال استخدام القرنفل وتوفير المكونات التالية.

المكونات

3 ملاعق من القرنفل المطحون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الحناء الطبيعية.

طريقة تحضير كنز القرنفل للقضاء على الشيب

القرنفل يقوم بدور هام في تغيير لون الشعر الأبيض إلى أسود، حيث يساهم في تغذية بصيلات الشعر والتخلص من القشرة، كما يساهم في تحسين نمو الشعر وتعزيز الإفراز المسؤول عن تلوين الشعر، وكذلك يعتبر القرنفل متوفر في جميع المنازل ولا يحتاج إلى تكلفة لشرائه، وتعتبر طريقة الاستخدام بسيطة وتتمثل في إتباع الآتي.