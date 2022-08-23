طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي في البيت بالخضار بأسهل خطوات وأقل تكلفة

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حبتان من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الفلفل الألوان مقسم إلى شرائح رقيقة بنفس سمك الفراخ.

زبادي بحجم الوسط من الزبادى.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

حبة واحدة من الليمون طازجة.

ملعقة واحدة كبيرة من توابل الشاورما.

الملح والفلفل الأسود والحبهان المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. وصفة الشاورما بالخضار وصوص الزبادي اولاً فى وعاء عميق نخلط كلاً من الخل الأبيض وعصير الليمون الطازج والزبادي وتوابل الشاورما والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والحبهان المطحون وشرائح صدور الدجاج ، ثم نحرك الخليط بشكل جيد حتى يتجانس جميع المكونات معاً.

، ثم نحرك الخليط بشكل جيد حتى يتجانس جميع المكونات معاً. نترك الخليط فى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات فقط.

نخرج الفراخ المتبلة في الثلاجة ونضيفها الى مقلاة صغيرة الحجم وغير لاصقة على النار المتوسطة.

ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن،ثم نضيف خليط شرائح الدجاج ونتركه لمدة دقيقتين ولا نحركها.

بعد مرور دقيقتين نحرك الخليط ونتركه حتى نلاحظ إختفاء الماء الموجود بالخليط وتساوى الشاورما .

نزيل الشاورما من على النار ونتركها فى مكان جانبى لحين الإستخدام.

نضيف مقلاة صغيرة الحجم على النار المتوسطة.

نضيف لها ملعقة واحدة من الزيت النباتى ونتركه حتى يسخن، ثم نضيف شرائح البصل الرقيقة ونحركها حتى يتغير لونها إلى الذهبى الفاتح.

ثم نضع شرائح الفلفل الألوان ونحرك الخليط حتى يذبل الفلفل ثم نضيف شرائح الدجاج الناضجة ونحركها ثم نرفع الخليط من على النار ونوزعه فى طبق التقديم.

ونقدمه ساخن مع الأرز الأبيض أو بطاطس مهروسة كوجبة صحية متكاملة وصحية وهكذا نكون انتهينا من مقالتن عن طريقة عمل شاورما الفراخ . عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي وخضار- ثقفني

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