لخيوط الذهب.. صبغ الشعر أشقر ذهبي في المنزل ولون البشرة المناسب لنتيجة مثالية

صبغ الشعر أشقر ذهبي في المنزل، يرغب الفتيات وكذلك النساء في القيام بتغير لون شعرهم من وقت لآخر، حيث أن ذلك يكون من الأمور المحببة لديهم، وذلك لكونها تضفي عليهم جانب من التغير، كما أن ذلك يشعرهم بالسعادة بشكل كبير، وفي تلك الأيام أصبح أمر تغير لون الشعر عن طريق صبغه، لا يحتاج للذهاب لمتخصص، فالأمر أصبح بسيط ويمكن القيام به في المنزل بشكل شخصي، ذلك يعود لأن عبوات الصبغات أصبحت متاحة أمام الجميع على اختلاف ألوانها.

صبغ الشعر أشقر ذهبي في المنزل

من الأمور التي يجب أن نعرفها قبل أن نقوم بصبغ شعرنا بهذا اللون، علينا أن نعي أنه يجب أن يتناسب لون الشعر مع لون البشرة، حتى يكون هناك انسجام بينهما واندماج.

فنجد أن اللون الذهبي ينسجم مع من لون بشرتهم دافئ، مما يساعد على أن من يرانا يتوقع أن لون شعرنا هذا طبيعي.

فعندما نرغب في القيام بصبغ شعرنا بهذا اللون علينا أن نقوم باختيار درجة اللون بعناية شديدة، حيث يجب أن تكون درجة اللون أفتح من درجة شعرنا الطبيعي بدرجة، أو درجتين على الأكثر.

كما يجب علينا أن نقوم بشراء عبوة من اللون الأشقر الذي يعد طبيعي، ونقوم بدمجها مع علبة أخرى من اللون الذهبي، ولكن علينا أن نختار العلبتين من نفس الشركة المنتجة، وكذلك نفس الرقم.

المواد للازمة لصبغ الشعر أشقر ذهبي

عبوة صبغة من الأشقر الطبيعي.

عبوة صبغة من الأشقر الذهبي.

قفازات.

فرشاة أسنان قديمة.

غطاء رأس بلاستيكي.

طريقة التحضير والتطبيق

في البداية علينا أن نقوم بارتداء القفازات لحماية أيدينا، ثم نقوم بوضع منشفة قديمة حول العنق، ونغطي بها كتفينا.

في وعاء صغير، نقوم بتفريغ عبوتين الصبغة، ثم نقوم بخلط العبوتين مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا تمامًا وتجانسوا.

قبل أن نقوم بصبغ الشعر علينا أن نقوم بدهان المنطقة من البشرة التي قد تتأثر بالصبغة بواسطة فزلين، ثم نقوم بتقسيم الشعر لعدة خصل بشكل عمودي.

بعد ذلك نقوم بأخذ خصلة من الشعر ونضع عليها الصبغة من الأمام أي من الجبهة، وحتى نصل للعنق، ونقوم بذلك مع باقي خصل الشعر.

بعد ذلك نقوم بأخذ خصلة من الشعر ونضع عليها الصبغة من الأمام أي من الجبهة، وحتى نصل للعنق، ونقوم بذلك مع باقي خصل الشعر. بعد الانتهاء من تغطية الشعر بشكل كامل بالصبغة، نقوم بتغطيته بواسطة غطاء الرأس، ونترك الصبغة لمدة 45 دقيقة كحد أقصى، ويفضل اتباع تعليمات الوقت المدونة على العبوة.

بعد أن يمر الوقت نقوم بشطف الشعر بالمياه الجارية، ثم نقوم بشطفه بالشامبو، وكذلك بالبلسم الذي يأتي مع الصبغة، ثم نقوم بتجفيفه، وعلينا ألا نشطف الشعر لمدة يومين.

في ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لحضراتكم، كافة المعلومات التي هي محور اهتمامكم، والتي سوف تساعدكم في معرفة الطريقة التي يمكنكم بها القيام بعملية صبغ الشعر أشقر ذهبي في المنزل.