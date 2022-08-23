نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصفين لولي.. تبييض الأسنان بسرعة في البيت وتخلص من الاصفرار بمكون منزلي بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل البعض عن طريقة تبييض الأسنان بسرعة في البيت وهذا الاصفرار لا يسبب ألمًا ولكن يتسبب في فقدان الثقة بالنفس، وعدم الحصول على ابتسامة مميزة وأصبحت عملية تبييض الأسنان من السهل الحصول عليها بطرق بسيطة منزلية، دون اللجوء إلى الذهاب إلى أطباء الأسنان.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت

توجد العديد من الوصفات المنزلية التي تساعد على تبييض الأسنان بطريقة بسيطة منها:

فرك قشر الموز الطازج على الأسنان مع إبقاء القشر لمدة لا تقل عن 5 دقائق، حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية وعدم استخدام القشر الأسود.

خلط الملح مع بعض من قطرات الليمون ومسح الأسنان بهذا الخليط على الأسنان، ولكن لابد الحذر من حساسية الأسنان.

عند فرك بعض من قشر البرتقال على الأسنان يساعد على امتصاص فيتامين c الذي يساعد على تقوية الأسنان والحفاظ عليها من الاصفرار.

الفراولة بعد طحنها ويتم وضع العجينة وفركة على الأسنان يساعد على تبييض الأسنان.

الملح بمفرده أيضًا عند فرك كمية منه على الأسنان يساعد على التبييض.

أسباب حدوث اصفرار الأسنان

توجد العديد من الأسباب التي تساعد على ظهور اصفرار الأسنان هناك بعض الاسباب التي يتم علاجها من خلال استخدام الوصفات المنزلية والبعض الآخر يحتاج إلى استشارة الطبيب ومنها:

شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

توجد بعض الأسباب الوراثية التي تكون سببًا في ظهور اصفرار الأسنان.

عدم العناية المستمرة بالأسنان وإهمال نظافتها.

تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تعمل على اصفرار الأسنان.

تبييض الأسنان

للحصول على أسنان نظيفة وبيضاء توجد بعض من النصائح والإرشادات التي تساعد على ذلك:

عدم تناول الأطعمة التي تعمل على تصبغات الأسنان.

الإقلاع عن المشروبات التي تسبب اصفرار الأسنان.

عدم الاستمرار في استخدام مبيضات الأسنان بعد الوصول إلى النتيجة المرغوب بها.

استشارة الطبيب قبل استخدام وصفات تبييض الأسنان حتى يتم تجنب حدوث حساسية الأسنان.

في حالة حدوث ألم أثناء القيام بعملية التبييض المنزلية لابد من الاستشارة الطبية.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت أصبح من العمليات البسيطة التي تتم عن طريق استخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة داخل المنزل.