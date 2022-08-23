طريقة برياني دجاج الأصلي على طريقة المطاعم

يكاد يكون برياني الدجاج من أشهر الأكلات الهندية والتي يعشق تناولها معظم دول الخليج العربي بالتحديد، لكن دائما ما يوجد صعوبة في التوصل إلى نفس مذاق برياني الدجاج الخاص بأشهر المطاعم داخل المنزل، لكن هذا الأمر سيتم إزالته عند عرضنا المفصل لأفضل وأسهل طريقة برياني دجاج داخل هذا المقال.

طريقة برياني دجاج

لكي نتوصل إلى مذاق برياني الدجاج اللذيذ بكل سهولة، علينا الالتزام بالآتي:

المقادير

كيلو جرام من فخد الدجاج.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

خمس حبات طماطم مفرومة.

حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

أربع قرون فلفل حار مقطع شرائح.

أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة نعناع مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المفروم.

أربع حبات من الهيل.

أربع أعواد من القرفة.

خطوات التحضير

أولا نقوم بنقع الأرز البسمتي في الماء لفترة تصل إلى حوالي نصف ساعة.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء عميق به كمية من الزيت النباتي مع البصل المفروم، ويتم وضع الوعاء على نار متوسطة.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء عميق به كمية من الزيت النباتي مع البصل المفروم، ويتم وضع الوعاء على نار متوسطة. ونقوم بتقليب البصل مع الزيت على النار لفترة تقدر بحوالي خمس دقائق، حتى يذبل البصل.

وبعدها نضيف داخل الوعاء الثوم المفروم والزنجبيل والكمون والقرفة، وذلك مع التقليب المستمر على النار.

وهنا تأتي خطوة إضافة الطماطم المفرومة مع قطع الدجاج، ثم نقوم بخلط كافة المكونات ببعض جيداً، وتترك الدجاج على النار لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الهيل والكزبرة والملح للدجاج، وذلك مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بإضافة حوالي كوب إلا ربع من الماء المغلي الدجاج، وبعدها نضيف الأرز المنقوع لخليط الدجاج، وذلك مع الاستمرار في التقليب.

ثم نقوم بإضافة حوالي كوب إلا ربع من الماء المغلي الدجاج، وبعدها نضيف الأرز المنقوع لخليط الدجاج، وذلك مع الاستمرار في التقليب. وعلى الجانب الاخر نقوم بإحضار وعاء آخر به نصف كوب من الماء المغلي، فتقوم

بوضع طبقة من الأرز ثم اقطع الدجاج وبعدها الكمية المتبقية من الأرز.

ثم نقوم بتغطية الوعاء ووضعه على نار هادئة لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة، حتى يتم تسوية الدجاج مع الأرز.

وبعد انتهاء المدة يتم تقديم البرياني مع رشة نعناع بسيطة على الوجه، ويتم تناوله ساخنا.

وأخيراً نكون قد سردنا لكم أسهل طريقة برياني دجاج والتي كان يبحث عنها الجميع لنجاح إعدادها بالمنزل، وذلك نستطيع أن نقول وداعاً لفشل إعداد البرياني مرة أخرى، فسوف نتمتع بمذاقه اللذيذ عن طريق الالتزام بكل تفصيله قمنا بذكرها داخل هذا المقال.