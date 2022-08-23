ابهري ضيوفك مع تورتة الآيس كريم الرائعة بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

ابهري ضيوفك مع تورتة الآيس كريم ، تعرف الكيكة بأنها من أهم وأفضل أنواع الحلويات وأسهلها في التحضير، حيث تلجأ ربات البيوت دائمًا إلى تحضيرها من أجل الاستمتاع بمذاقها الرائع مع أي من المشروبات الساخنة أو الباردة، وذلك في كافة الأوقات، وتورتة الآيس كريم هي نوع محبب من أنواع التورتة الأكثر استخدامًا حيث أنها تجمع بين روعة تناول الكيك وبين الآيس كريم المفضل في الصيف، وتعد أيضًا من الحلويات البسيطة والرائعة والتي يمكن التفنن في تحضيرها وإعدادها باستخدام الحشوات وأنواع الآيس المفضلة، وتصبح ذات قيمة غذائية لأنها تجمع ما بين الفوائد التي توضع في مكونات الكيك من الدقيق والحليب وغيرها والتي تمد الجسم بالطاقة، وأيضًا الفوائد الخاصة بالحليب في الآيس كريم والفاكهة التي توضع في المنتصف.

ابهري ضيوفك مع تورتة الآيس كريم

تفضل ربات البيوت في الفترة الحالية مع انتشار الأوبئة تحضير الأطعمة والحلويات المتنوعة في المنزل، ودائمًا ما يفضل الصغار والكبار تناول الآيس كريم وخاصة في الجو الحار الذي يتميز به فصل الصيف، ولذلك فأن تورتة الآيس كريم تعد هي الخيار المثالي في ذلك الوقت.

ويمكن تحضير الكيك لعمل تورتة الآيس كريم عن طريق إحضار المكونات التالية :

3 بيضات كبيرة.

2 معلقة من عصير البرتقال.

3 معلقة من الزبدة السائلة.

معلقة من الفانيليا.

ربع معلقة من الملح.

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.

4 أكوب من آيس كريم الفانيليا.

كوب من الفراولة المقطعة.

10 وحدات من الفراولة.

خطوات تحضير التورتة

يجب الانتباه إلى تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ووضعه رف في المنتصف لوضع الكيك عليه.

في إناء التحضير يوضع السكر والبيض والفانيليا ويخلط الجميع جيدًا حتى يمتزج الخليط، ويتضاعف حجم البيض ويصبح لونه فاتح.

يصب الخليط في إناء الخلط ويوضع فوقه السكر والدقيق وعصير البرتقال والزبدة ويقلب الجميع بمعلقة بلاستيكية حتى يختفي الدقيق.

لابد من مراعاة عدم الإفراط في التقليب حتى لا يفقد البيض الهواء المتواجد بداخله.

يحضر قالب دائري ويدهن بالزبدة وتوضع بداخله ورقة زبدة، وبعدها يغلف بالدقيق قليلًا، ثم يصب خليط الكيك في القالب.

توضع صينية الكيك في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تصبح جاهزة، ويمكن التأكد من نضجها باستخدام عصا الشيش طاووق.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد، وبعدها تقلب على شبكة من السلك أو ورق مقوى للتزيين.

ينظف قالب الكيك الذي وضع في الفرن ثم يغلف باستخدام النايلون ويترك القليل من النايلون ليغطى به القالب بعد تزيينه.

كيفية تزيين تورتة آيس كريم الفراولة