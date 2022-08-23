نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيون ساحرة.. صبغ الحواجب في البيت بطرقة طبيعية وبسيطة واعملي أحلي نولوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب في البيت تربعت بألوانها المختلفة سواء كانت السوداء أو البنية منذ عديد من السنوات، حيث تجدها أنها تمنح الوجه المظهر الشبابي كما أنها تجعل بشرة الوجه تكون أفتح إلى حد ما وتقوم بإظهار لون العين لذا سوف نتعرف على كيفية صبغ الحواجب في البيت.

صبغ الحواجب في البيت

يمكن للفتيات أو السيدات أن يحصلوا على حواجب ذات اللون البني من خلال صبغ الحواجب في البيت باستخدام الكاكاو وذلك لأن الكاكاو يتناسب مع جميع درجات البشرة ذات اللون الفاتح أو القمحي:

المكونات:

معلقة واحدة صغيرة جل الألوفيرا، كذلك تستطيع أن تستخدم جل الصبار ويكون طبيعي أو تجاري.

ومعلقة واحدة مسحوق كاكاو خام صغيرة.

قرص من الفحم المطحون ويكون ناعم.

كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة التحضير:

يتم خلط جل الصبار ومسحوق الكاكاو مع بعضها.

بعد ذلك يتم إضافة مسحوق الفحم المطحون حتى تحصلي على درجة اللون الذي تريدها.

ثم يتم تفريخ كبسولة فيتامين هــ مع الخليط ويتم مزجهم جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع في أي وعاء ومن خلال ماسكارا الحواجب النظيفة.

ثم يتم وضع المزيج على الحواجب، 3 مرات في الأسبوع.

صبغ الحواجب بالقهوة

تعلمي أن القهوة من المكونات الطبيعية الجيدة التي يتم استخدامها من أجل صبغ الحواجب ذات اللون البني الداكن، بالإضافة إلى أن القهوة تقوم بتحفيز نمو الشعر وكذلك تعمل على تكثيف الحواجب:

المكونات:

عدد 2 معلقة من القهوة كبيرة.

معلقة واحدة من مسحوق الكاكاو صغيرة.

ومعلقة زيت جوز الهند كبيرة.

معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

يتم خلط القهوة والكاكاو معًا بوعاء ويضاف إليهم زيت جوز الهند، والمزج جيدًا.

بعد ذلك يضاف العسل لهم والتقليب جيدًا حتى يتم التجانس فيما بينهم.

ثم يتم وضع الخليط على الحواجب حتى مرور ما يقرب من حوالي ٢٠ دقيقة.

ثم يتم غسله بعد ذلك باستخدام الماء الفاتر.

بعد ذلك من الممكن أن يتم الاحتفاظ بالخليط بالثلاجة وذلك لمدة أسبوع فقط.

القرنفل لتسويد الحواجب

في حالة أنك ترغبي في أن تقوم بصيغة حواجبك في المنزل وتريدي فعل ذلك من خلال المكونات الطبيعية، فهنا يمكن استخدام القرنفل من أجل رسم الحواجب وسوف تعطيكِ اللون الأسود:

يتم إحضار 3 حبات قرنفل وحرقهم من ناحية الرأس المستديرة.

بعد ذلك يتم ترك القرنفل ليبرد.

ثم يستعمل بنفس طريقة الخاصة بقلم الحواجب وذلك ليتم مليء الفراغات المتواجدة في الحاجبين.

وفي ختام مقال صبغ الحواجب في البيت، نكون قد قمنا بتقديم طريقة عديدة من أجل صبغ الحواجب بالمنزل فقط كل ما عليكِ فعله أن تقومي باختيار الطريقة ما يتناسب معك من تلك الطرق وتقومي بتطبيقها وسوف تحصلين على اللون التي ترغبين بيه.