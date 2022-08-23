المقشر المنزلي القوي لتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة في جسم العروس كله

تلجأ معظم السيدات والفتيات إلى إستعمال كريمات التفتيح أو المقشرات الجاهزة لكي نقوم بتبييض وتقشير الجسم فهذه الأشياء تباع في جميع المحلات ويكون لها أنواع عديدة ومختلفة، لأن كل منهم يكون به كمية كبيرة جدا من المواد الكيميائية فهذه المواد لا تناسب أي نوع من أنواع البشرة وتتسبب في وجود بعض الأضرار عليها فمنها هي الحساسية والإلتهابات وظهور بعض البقع الحمراء على الجلد وكل هذه الأشياء تظهر بالتحديد في المناطق الحساسة، لذلك ينصح بتجنب إستعمال كل هذه الإستخدامات وهذا للمحافظة علي الجلد فلكي نقوم بتبييض بشرة الجسم وتقشيرها بشكل طبيعي وبدون أضرار جانبية يتم البحث جيدا عن الأشياء التي تساعد على ذلك، ومن أسرع الأشياء التي تكون قادرة على ذلك هي الخلطات الطبيعية فقد العديد من الخلطات التي يكون لها القدرة على تبييض وتقشير الجسم بطريقة سريعة وفي نفس الوقت لا يكون لها آثار سلبية فالخلطة التي يمكننا أن نستخدمها هي خلطة القهوة والليمون، فمن المعروف أن القهوة تعتبر من المواد أو المكونات الطبيعية التي يمكن أن نستعملها في تقشير البشرة.

مكونات خلطة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة القهوة والليمون لتبييض وتقشير الجسم