لن تخجلي من سواد الركب والأكواع بوصفة النشا الصاروخية لتبييض وتقشير الأسمرار والبقع في غضون دقائق

تبحث كل إمرأة أو فتاة عن الإستخدامات التي تكون قادرة على تبييض وتفتيح مناطق معينة بالجسم فمن ضمن هذه المناطق هي منطقة الركبتين والكوعين، فمن المعروف أن السواد يتواجد ويظهر بشكل واضح على هذه المناطق فهذا الشيء مزعج ويجعل أي فتاة تشعر بالإحراج وعدم الثقة في نفسها وكذلك لا يمكنها أن ترتدي الملابس القصيرة وخاصة في فصل الصيف، فهذا يعد من أكبر المشاكل التي قد تواجه الكثير من الفتيات لذلك تسعى دائما عن الأشياء التي يكون لها القدرة على التخلص من سواد الركب والأكواع بشكل سريع وبدون أي آثار سلبية، ومن ضمن الأشياء التي تساعد على ذلك هي كريمات التفتيح وكذلك الوصفات الطبيعية ولكن العديد من السيدات يلجأون إلى إستخدام هذه الكريمات فيوجد لها أنواع كثيرة تساعد على ذلك، ولكن كل كريمات التفتيح تكون ضارة لأنها تتكون من مواد كيميائية لذلك لكي نحصل على النتيجة المرغوب فيها لابد من إستخدام وصفة طبيعية فهذه الوصفة تتميز بمفعولها السحري ولها نتيجة مدهشة فمن الممكن أن نستعمل وصفة النشا، فقد تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية توجد في أي مطبخ.

مكونات وصفة النشا لتبييض الركبتين والكوعين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الركبتين والكوعين