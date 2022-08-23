نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تخجلي من سواد الركب والأكواع بوصفة النشا الصاروخية لتبييض وتقشير الأسمرار والبقع في غضون دقائق في المقال التالي
تبحث كل إمرأة أو فتاة عن الإستخدامات التي تكون قادرة على تبييض وتفتيح مناطق معينة بالجسم فمن ضمن هذه المناطق هي منطقة الركبتين والكوعين، فمن المعروف أن السواد يتواجد ويظهر بشكل واضح على هذه المناطق فهذا الشيء مزعج ويجعل أي فتاة تشعر بالإحراج وعدم الثقة في نفسها وكذلك لا يمكنها أن ترتدي الملابس القصيرة وخاصة في فصل الصيف، فهذا يعد من أكبر المشاكل التي قد تواجه الكثير من الفتيات لذلك تسعى دائما عن الأشياء التي يكون لها القدرة على التخلص من سواد الركب والأكواع بشكل سريع وبدون أي آثار سلبية، ومن ضمن الأشياء التي تساعد على ذلك هي كريمات التفتيح وكذلك الوصفات الطبيعية ولكن العديد من السيدات يلجأون إلى إستخدام هذه الكريمات فيوجد لها أنواع كثيرة تساعد على ذلك، ولكن كل كريمات التفتيح تكون ضارة لأنها تتكون من مواد كيميائية لذلك لكي نحصل على النتيجة المرغوب فيها لابد من إستخدام وصفة طبيعية فهذه الوصفة تتميز بمفعولها السحري ولها نتيجة مدهشة فمن الممكن أن نستعمل وصفة النشا، فقد تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية توجد في أي مطبخ.
مكونات وصفة النشا لتبييض الركبتين والكوعين
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الركبتين والكوعين
- قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم وضع هذه الوصفة على الركبتين والكوعين.
- ونترك هذه الوصفة على هذه المناطق لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد ويتم تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
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