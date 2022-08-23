نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة دايبة دوب أصنعي بسكويت الشاي المقرمش بأبسط المقادير ألذ وأضمن من الجاهز وتحدي في المقال التالي

من منا لا يحب بسكويت الشاى المقرمش وبصفة خاصة الأطفال الذين يعشقون طعمه خاصة عندما يقومون بتغميس بسكويت الشاى المقرمش فى فنجان الحليب الساخن أو فى فنجان الشاى، وبدون خميرة حضرى بسكويت الشاى بالمقادير والطريقة التى سوف نقدمها إليكى بطريقة سهلة وبدون أن تأخذ الكثير من الوقت، وبدون تعب وتتكون من الدقيق والبيض وزيت الذرة والبيكنج بودر والفانيليا، وهذه المكونات تتوافر فى كل منزل وبأسعار تناسب جميع الناس، والعديد من الناس يفضلون تناول بسكويت الشاى فى أى وقت من أوقات اليوم، ويوجد فى المحلات والأسواق التجارية أنواع كثير من البسكويت منها المحلى والمستورد فيمتنع الكثير من الناس من شراء البسكويت الجاهز نظرا لإرتفاع الأسعار بالإضافة أنه مضر بالصحة. مكونات عمل بسكويت الشاى المقرمش ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

نصف كوب كبير الحجم من السكر

حبة واحدة من البيض

نصف كوب كبير الحجم من زيت الذرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البرتقال

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا

كمية مناسبة من الماء

ذرة من الملح طريقة عمل بسكويت الشاى المقرمش أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به البيض والفانيليا وعصير البرتقال ويتم الخلط بإستخدام المضرب اليدوى.

ثم نضيف إلى هذا الخليط السكر والحليب والزيت والماء مع الإستمرار فى الخلط حتى يذوب السكر تماما ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق والنشا والبيكنج بودر ويتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق بالتدريج إلى الخليط السائل ويتم التقليب حتى نننتهى من كل الكمية.

وبعد ذلك نقوم بالعجن باليد حتى نحصل على عجينة بسكويت طرية ومتماسكة.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع عجينة البسكويت بإستخدام ماكينة أو بإستخدام قاع كوب زجاجى.

ثم نقوم بوضع قطع البسكويت على صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد مرور الوقت نخرج صينية بسكويت الشاى من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمه فى طبق التقديم بأحلى وألذ طعم وبقوام خفيف وهش، وبألف هنا. عمر شويل - جدة بطريقة دايبة دوب أصنعي بسكويت الشاي المقرمش بأبسط المقادير ألذ وأضمن من الجاهز وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة دايبة دوب أصنعي بسكويت الشاي المقرمش بأبسط المقادير ألذ وأضمن من الجاهز وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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