نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة فرد جديدة ومورقة توريق أعملي فطيرة السكر على أصولها بمكونات مظبوطة وبطعم جنان في المقال التالي

نوضح إليكى فيما يلى طريقة عمل نوع من أنواع الفطائر التى لا تستغرق وقت كثير فى تحضيرها، وأحيانا كثيرة ما نحتاج إلى تناول الحلويات، ولكن نمتنع عن عمل بعض الحلويات نظرا للوقت الطويل الذى نحتاجه فى إعداد المخبوزات، ونمتنع أيضا عن شراء الحلويات والمخبوزات من المحلات والأسواق التجارية لعدة أسباب منها طعمها غير جيد وغير مقبول، وبها مواد حافظة، ومكسبات طعم ضارة، وتكلفتها العالية نظرا لموجة الغلاء، ولا نضمن نظافة وجودة المخبوزات والحلويات التى تباع لذلك سوف نقدم إلى كل ربة منزل مكونات وطريقة عمل فطيرة السكر التى تتكون من الدقيق والماء والحليب البودرة والسكر والملح فهذه المكونات تخلط مع بعضها. مكونات عمل فطيرة السكر ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

رشة صغيرة من الملح

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من القشطة

لدهان الوجه

كمية مناسبة من السكر

الحليب السائل طريقة عمل فطيرة السكر أولا نقوم بتحضير العجان ثم نضع به الدقيق والحليب البودرة والسكر والملح ثم نضع الماء بالتدريج مع تشغيل العجان حتى تصبح لدينا عجينة فطيرة السكر طرية ومتماسك.

ثم نترك العجينة لمدة خمسة عشر دقيقة لكى ترتاح، وبعد مرور الوقت نقوم بتشكيل عجينة فطيرة السكر إلى قطع متوسطة ومتساوية فى الحجم.

ثم نتركها لمدة دقائق لكى ترتاح، وبعد ذلك نقوم بغمس كرات الفطير فى الزيت، وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة جيدا حتى أقل سمك ممكن.

وبعد ذلك نقوم بدهن الفطير بالقشطة ثم نقوم بثنى فطير السكر من كل الإتجاهات، وبعد ذلك نقوم بوضع طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

ثم نقوم بوضع الفطير فى طاسة مدهونة بقليل من الزيت ونتركها حتى تنضج ثم تقلب على الوجه الآخر ويصبح لون الفطير ذهبى.

وبعد ذلك نقوم برش الحليب على الفطير حتى يتشرب الفطير الحليب.

وبعد ذلك نرفع الفطير من على النار ثم نرش عليها السكر ثم نضع فطير السكر فى طبق التقديم بأحلى طعم. عمر شويل - جدة بطريقة فرد جديدة ومورقة توريق أعملي فطيرة السكر على أصولها بمكونات مظبوطة وبطعم جنان - ثقفني

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