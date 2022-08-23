نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي القرص الفلاحي بالمقادير والطريقة الأصلية بطعم طري وهش ولذيذ في المقال التالي
نقدم إليكى وصفة القرص الفلاحى الذى يمكن تناوله بجانب فنجان الشاى أو فنجان الحليب، والقرص الفلاحى من المخبوزات التى تحتل المركز الأول من بين المخبوزات لما لها طعم رائع ولذيذ وبنكهة شهية، وتشتهر القرى والأرياف بصنع القرص الفلاحى الذي يمكن تناوله بدون حشوات والبعض يفضل تناول القرص الفلاحى فى وجبة الفطار بجانب الجبنة البلدى والبيض والمربى والبعض يفضل القرص الفلاحى على مائدة الغذاء بجانب المشويات والمقليات، والعديد من الناس وبصفة خاصة الأطفال يتناول القرص الفلاحى كساندويتشات محشية بأنواع مختلفة من الأكلات، وسوف نعرض إليكى مقادير وطريقة عمل القرص الفلاحى بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة سوف توفر عليكى من ميزانية المنزل، وطريقة تحضيره سهل جيدا ولكى تقومى بصنع القرص الفلاحى سوف تحتاجين إلى بعض المواد مثل الدقيق الأبيض المنخول والسمنة والخميرة والحليب والملح والسكر، فهذه الوصفة تعطيكى أجمل قرص فلاحى بقوام هش وبرائحة خطيرة وبطعم لذيذ لا يقاوم أحد.
مكونات عمل القرص الفلاحى
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول
- كوب إلا ربع من السمنة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القشطة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية كوب واحد كبير الحجم من الحليب
- رشة صغيرة من الملح
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السمسم المحمص
طريقة عمل القرص الفلاحى
- أولا نقوم بتحضير العجان الكهربائى ثم نضع به السمنة البلدى والحليب والملح والسكر والقشطة ويتم تشغيل العجان حتى تختلط هذه المكونات.
- وفى أثناء تشغيل العجان نقوم بإضافة الخميرة الجافة الفورية والدقيق بالتدريج والسمسم مع الإستمرار فى التقليب حتى تختلط جميع هذه المكونات.
- ثم نترك عجينة القرص الفلاحى لمدة ساعة لترتاح، وبعدها نقوم بتقطيع العجينة إلى أقراص متساوية فى الحجم.
- وبعد ذلك نضعها فى صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزيت ثم نتركها أيضا لمدة خمسة عشر دقيقة لكى ترتاح.
- وبعدها نقوم بإدخال الصينية فى الفرن ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبى، وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ويقدم القرص الفلاحى بأحلى وألذ طعم.
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