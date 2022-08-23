نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتستغني عن المكياج نهائي بصنع مورد ورج طبيعي منزلي لتوريد الشفايف والخدود بشكل جذاب في المقال التالي

من الأفضل أن تستخدم الفتيات مواد طبيعية وآمنه على الجلد وعلى البشرة مثل الكريمات والماسكرا والروج لكى تظهر بشكل جذاب فعليكى إتباع فيما يلى طريقة عمل روج ومورد طبيعى، ويمكنك أن تصنعيه فى البيت بمكونات تتوافر بتكلفة رخيصة جدا، والتى تتكون من البنجر والفازلين وماء الورد وزيت اللوز وزيت الزيتون فهذه الوصفة من الوصفات الرائعة التى تصنعى منها روج طبيعى يظهر الشفايف بلون جذاب ورائع وفى نفس الوقت تعمل وصفة البنجر على توريد الشفايف، وظهورها بشكل جميل، وتساعد وصفة البنجر على ترطيب الشفايف، وتعمل على إزالة القشور والجلد الميت الذى يسبب فى تشقق وجفاف الجلد لأنها تحتوى على الفازلين وبعض من أنواع الزيوت. مكونات عمل روج ومورد طبيعى فى البيت نصف ثمرة من البنجر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض طريقة عمل روج ومورد طبيعى فى البيت أولا نقوم بوضع قطع البنجر فى إناء به ماء ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركها حتى الغليان لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نأخذ البنجر ثم نضعه في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء ثم يتم خلطه حتى يصبح ناعم جدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع مهروس البنجر فى وعاء ثم نضيف إليه زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت السمسم والجلسرين ثم يتم تقليب هذه المكونات.

وأخير نقوم بإضافة باقى المكونات من الفازلين وماء الورد والجلسرين والزبادي والعسل الأبيض ثم يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة روج طبيعي.

ثم نقوم بوضع خلطة البنجر على الشفايف ونتركها لمدة عشر دقائق.

وبعد مرور الوقت نغسل الشفايف بالماء الفاتر، ويكرر إستخدامها مرة كل أسبوع، وبعد أربعة أسابيع سوف نلاحظ الشفايف بشكل جميل وأصبح لدينا روج طبيعي جاهز للإستخدام. عمر شويل - جدة هتستغني عن المكياج نهائي بصنع مورد ورج طبيعي منزلي لتوريد الشفايف والخدود بشكل جذاب - ثقفني

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