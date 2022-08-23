نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الفازلين والقرنفل الرهيب لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت نهائياً في المقال التالي
من لا يحب من الفتيات والسيدات التخلص من البقع الداكنة والإسمرار والتصبغات الغامقة التى تسبب الإزعاج والشعور بالإحراج والضيق، وتسبب بعدم الشعور بالراحة خاصة بعد إستخدام كريمات التفتيح والمنتجات المستوردة التى تباع بتكلفة كبيرة جدا والمنتجات المحلية التى يتم الإقتصاد من مكوناتها لكى يتم التقليل من سعرها، وتترك هذه المنتجات الضارة آثار بقع سوداء فى الوجه وتسبب فى تراكم الحبوب الدهنية لذلك تابعى فى هذا المقال طريقة عمل وصفة كريم طبيعية التى تتكون من الفازلين ومطحون القرنفل والنشا ودقيق الشوفان وعصير الجزر والزبادى، وتستطيعى أن تصنعى أحسن وأفضل كريم وهو كريم الفازلين والقرنفل الذي يعمل على تبييض البشرة السمراء فخلطة الفازلين والقرنفل سوف توفر عليكى الكثير من النقود، وفى نفس الوقت سوف تتمتعين ببشرة فاتحة وصافية فالفازلين من المواد الطبيعية التي تساعد على إزالة كل البقع الداكنة وحروق الشمس بالإضافة إلى أن الفازلين يساعد على ترطيب البشرة.
إليكى مكونات عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون القرنفل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الجزر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد
طريقة عمل خلطة كريم الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة
- نقوم بداية بخلط الفازلين ومطحون القرنفل فى طبق من البلاستيك ثم يتم مزجهم جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة باقى المكونات من النشا ودقيق الشوفان وعصير الجزر والزبادى وعصير الليمون وماء الورد إلى خليط الفازلين والقرنفل.
- ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا كريم الفازلين والقرنفل ثم نبدأ بتوزيع هذه الخلطة على الوجه ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.
- وبعد مرور والوقت نقوم بإزالة خلطة الفازلين والقرنفل بالماء البارد ثم تجفيفه، وإستخدام كريم مرطب يناسب البشرة.
- ويكرر إستخدام هذه الوصفة ثلاثة مرات فى الأسبوع، وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ بياض الوجه وأصبح صافى وخالى من أى تصبغات بإستخدام كريم الفازلين والقرنفل الرهيب.
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