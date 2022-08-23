نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين تخلصي من تشققات الرجلين والجلد الميت نهائياً أقوي وصفة للعروسة قبل الفرح في المقال التالي
التشقق الذي يتواجد في الرجلين من اكبر المشكلات التي تعاني منها الكثير من السيدات وتنتشر تلك الظاهره قي فصل الشتاء لانه من المعروف ان فصل الشتاء فصل السقيع الذي يجف به الجلد من الطبيعي ويحتاج إلى مرطبات تعمل على ترطيب الجلد حيث تقوم الكثير من السيدات بشراء المرطبات من الصيدليات او محلات التجميل واهمها هو الجليسرين الذي يعمل على ترطيب الجلد ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق الخاطئة التي تقع بها الكثير من السيدات لانه من الطبيعي انه لابد من تنظيف تلك الرجلين والتخلص من الجلد الميت والقشور المتواجد في الرجلين عن طريق إستخدام المقشرات وبعض الادوات التي تعمل على تنظيف الرجلين بشكل ملحوظ بعد ذلك قومي بوضع المرطبات التي ترغبين بها.
مكونات عمل وصفة الفازلين للتخلص من التشقق في الرجلين
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة الفازلبن للتخلص من التشقق في الرجلين
- عليكي اولا بتحضير إناء وضعي به كمية من الماء والملح والخل والليمون والملح وعليكي بتنقيع الارجل بها لمدة من الوقت لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك عليكي بتحضير اداه حادة او موس وقومي بالتخلص من القشور والجلد الميت المتواجد في الارجل جيدا وبحرص وبعناية كبيرة حتى لا يحدث اي جروح.
- بعد تنظيف الارجل قومي بتحضير المقشرات الطبيعية المكونة من السكر والقهوة ودم الغزال وعليكي بفرك الارجل جيدا بتلك الوصفة وعليكي بفركها جيدا حتى تصبح ناعمة واتركي هذا المقشر لمدة ساعة على تلك الارجل.
- بعد ذلك قومي بالتخلص من تلك المقشر وقومي بتحضير طبق آخر وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين مع إضافة ملعقتان كبيرتات من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الفازلين المرطب السحري على الارجل بشكل يومي للحصول على ارجل ناعمة كالحرير والتخلص من التشقق نهائيا.
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