بملعقة فازلين تخلصي من تشققات الرجلين والجلد الميت نهائياً أقوي وصفة للعروسة قبل الفرح

التشقق الذي يتواجد في الرجلين من اكبر المشكلات التي تعاني منها الكثير من السيدات وتنتشر تلك الظاهره قي فصل الشتاء لانه من المعروف ان فصل الشتاء فصل السقيع الذي يجف به الجلد من الطبيعي ويحتاج إلى مرطبات تعمل على ترطيب الجلد حيث تقوم الكثير من السيدات بشراء المرطبات من الصيدليات او محلات التجميل واهمها هو الجليسرين الذي يعمل على ترطيب الجلد ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق الخاطئة التي تقع بها الكثير من السيدات لانه من الطبيعي انه لابد من تنظيف تلك الرجلين والتخلص من الجلد الميت والقشور المتواجد في الرجلين عن طريق إستخدام المقشرات وبعض الادوات التي تعمل على تنظيف الرجلين بشكل ملحوظ بعد ذلك قومي بوضع المرطبات التي ترغبين بها.

مكونات عمل وصفة الفازلين للتخلص من التشقق في الرجلين

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الفازلبن للتخلص من التشقق في الرجلين