تبييض وإزالة الكلف وتسمين الوجه والخدود طبيعي بوصفة منزلية سحرية ستجعلك ملكة جمال

تواجه الكثير من الفتيات مشكلات عديدة في البشرة ومن المعروف ان البشرة يجب علينا ان نهتم بها والمحافظة عليها لان البشرة حساسة للغاية وتعتبر تلك المشكلات المتعلقة بالبشرة يقومون بالتخلص منها عن طريق الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الماسكات او الاجهزة التي تعمل على حل تلك المشكلات التي تواجه هؤلاء الفتيات وتعتبر من المشكلات الوراثية والتي تورث للاجيال هي مشكلة تواجد الكلف في عظمة الخد والتي تجعل مظهر البشرة بشكل غير مقبول، وتجعلهم تلك المشكلة يبحثون عن بعض الحلول للتخلص منها وتعتبر وصفة الليزر من الوصفات التي يتم عملها في المراكز التجميلية بطريقة غالية الثمن ولا تستطيع البعض من الفتيات بإستخدامها وتلجأ البعض الآخر من الفتيات إلى إستخدام خلطات الكريمات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل او من الصيدليات.

مكونات عمل وصفة لتبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه