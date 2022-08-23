نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وإزالة الكلف وتسمين الوجه والخدود طبيعي بوصفة منزلية سحرية ستجعلك ملكة جمال في المقال التالي
تواجه الكثير من الفتيات مشكلات عديدة في البشرة ومن المعروف ان البشرة يجب علينا ان نهتم بها والمحافظة عليها لان البشرة حساسة للغاية وتعتبر تلك المشكلات المتعلقة بالبشرة يقومون بالتخلص منها عن طريق الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الماسكات او الاجهزة التي تعمل على حل تلك المشكلات التي تواجه هؤلاء الفتيات وتعتبر من المشكلات الوراثية والتي تورث للاجيال هي مشكلة تواجد الكلف في عظمة الخد والتي تجعل مظهر البشرة بشكل غير مقبول، وتجعلهم تلك المشكلة يبحثون عن بعض الحلول للتخلص منها وتعتبر وصفة الليزر من الوصفات التي يتم عملها في المراكز التجميلية بطريقة غالية الثمن ولا تستطيع البعض من الفتيات بإستخدامها وتلجأ البعض الآخر من الفتيات إلى إستخدام خلطات الكريمات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل او من الصيدليات.
مكونات عمل وصفة لتبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه
- أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وضيفي نصف ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الجافة وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.
- بعد تقليب تلك المكونين قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي جيد ومتجانس.
- بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بغسل الوجه جيدا بالغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح نظيفة.
- بعد الحصول على تلك البشرة النظيفة قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك وعلى مناطق التي تكثر بها الكلف.
- بعد ذلك اتركي تلك الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين منها وقومي بتكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال فترة قصيرة سوف تتمكنين من التخلص من الكلف وتسمين الوجه وتفتيحه.
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