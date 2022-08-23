نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الخيالية لتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع داكنة وجلد ميت نهائياً لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لتفتيح الوجه والرقبة حيث تعتبر مراكز التجميل من الإستخدامات التي تحتل المرتبة الاولى في تفتيح الوجه والرقبة معا حيث تستخدم تلك المراكز الدلكات والماسكات التي تعمل على تبييض الوجه والرقبة عن طريق التخلص من القشور والمتسخات التي تتواجد في تلك المناطق حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات وتعتبر تلك المراكز غالية الثمن وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه والرقبة وبسعر غير مكلف وتعتبر وصفة عصير الليمون او وصفة النشا او وصفة الحليب من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وتعمل على تفتيح الرقبة والحصول عليها بيضاء كالحليب وتعتبر تلك الوصفات بسيطة التحضير وغير مكلفة وعلينا بتحضيرها ويشترط لإستخدام تلك الوصفات الطبيعية ان نستخدمها عدة مرات في الإسبوع للحصول على نتائج مبهرة، وتوجد لدينا وصفة خيالية لتفتيح الوجه والرقبة معا وبشكل ملحوظ. مكونات عمل وصفة خيالية لتفتيح الوجه والرقبة ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الابيض.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة خيالية لتفتيح الوجه والرقبة في وعاء صغير ضغي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من العسل الابيض وقومي بخلط النشا والعسل الابيض جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب وخلط المكونات ببعضها مرة اخرى حتى تتجانس جيدا.

بعد تجانس تلك المكونات قومي بغسل بشرتك بالماء حتى تصبح نظيفة وكذلك عليكي بغسل رقبتك جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة الخيالية على تلك المناطق وعليكي بتركها على تلك المناطق لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل تلك الوجه والرقبة بالماء الفاتر وقومي بتكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على وجه ورقبة بيضاء كالحليب. عمر شويل - جدة الوصفة الخيالية لتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع داكنة وجلد ميت نهائياً لن تصدقي النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوصفة الخيالية لتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع داكنة وجلد ميت نهائياً لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.