نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي عصير راني بالخوخ في البيت بمكونات بسيطة وبطريقة ناجحة 100% أضمن من الجاهزة في المقال التالي
تفضل العديد من الناس منهم الكبار او الصغار على تناول المرطبات بجميع انواعها سواء الماكولات منها او العصائر او المعلبات والمثلجات لانها تعمل على ترطيب الجسم خاصة فى فصل الصيف وفي الجو حار، ولابد من تناول الفاكهه بجميع انواعها لانها تعمل على إفادة الجسم بشكل ملحوظ وتعمل على إمداده بالفيتامين والعناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير لذلك علينا بتناول الفاكهه بجميع انواعها ومنها الخوخ او التفاح او المانجو والعنب وغيرها من الانواع الاخرى من الفواكهه المختلفة ويمكننا تناول الفاكهه في العديد من الاوقات المختلفة مثل تناولها في وجبات الإفطار او العشاء او بعد تناول وجبات الغذاء لانها تدخل من ضمن النظام الغذائي للرجيم وننصح دائما بتناول تلك الفواكهه وكذلك يمكننا تناولها عن طريق عملها على شكل عصائر مختلفة والإقبال الملحوظ على تناول الفواكهه هي تناولها على شكل عصائر والتي يقومون بشرائها من المحلات التجارية وخاصة عصير الراني بجميع نكهاته المختلفة وتعتبر من الذ اطعم الراني هي تناوله بالخوخ.
مكونات عمل وصفة عصير راني الخوخ في البيت
- نصف كيلو واحد من الخوخ.
- كوب واحد من الخوخ المقطع قطع صغيرة.
- كوب واحد من الماء.
- كوب واحد من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.
طريقة عمل وصفة عصير راني بالخوخ في البيت
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به كمية الخوخ اللازمة وقومي بتقشيره وإخراج الحبة منها وقومي بوضع كوب واحد من الماء وكوب واحد من السكر وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات خليط متجانس.
- بعد ذلك ضيفي ملعقتان كبيرتان من البيمكنج صودا وعليكي بالخفق مرة اخرى حتى تتمكنين من الحصول على قوام كثيف ومتجانس.
- بعد ذلك قومي بصب كوب واحد من الخوخ المقطع إلى قطع صغيرة وعليكي بإستخدام ملعقة وعليكي بتقليب حبات الخوخ مع عصير الخوخ.
- بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بتحضير اكواب وكوؤس وعليكي بصب تلك العصير بحبات الخوخ الشهية التي يمكنك تناوله بطعم شهي ولذيذ وبطعم ونكهة افضل من العصير المباع في المحلات الخارجية.
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