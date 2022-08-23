أعملي عصير راني بالخوخ في البيت بمكونات بسيطة وبطريقة ناجحة 100% أضمن من الجاهزة

تفضل العديد من الناس منهم الكبار او الصغار على تناول المرطبات بجميع انواعها سواء الماكولات منها او العصائر او المعلبات والمثلجات لانها تعمل على ترطيب الجسم خاصة فى فصل الصيف وفي الجو حار، ولابد من تناول الفاكهه بجميع انواعها لانها تعمل على إفادة الجسم بشكل ملحوظ وتعمل على إمداده بالفيتامين والعناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير لذلك علينا بتناول الفاكهه بجميع انواعها ومنها الخوخ او التفاح او المانجو والعنب وغيرها من الانواع الاخرى من الفواكهه المختلفة ويمكننا تناول الفاكهه في العديد من الاوقات المختلفة مثل تناولها في وجبات الإفطار او العشاء او بعد تناول وجبات الغذاء لانها تدخل من ضمن النظام الغذائي للرجيم وننصح دائما بتناول تلك الفواكهه وكذلك يمكننا تناولها عن طريق عملها على شكل عصائر مختلفة والإقبال الملحوظ على تناول الفواكهه هي تناولها على شكل عصائر والتي يقومون بشرائها من المحلات التجارية وخاصة عصير الراني بجميع نكهاته المختلفة وتعتبر من الذ اطعم الراني هي تناوله بالخوخ.

مكونات عمل وصفة عصير راني الخوخ في البيت

نصف كيلو واحد من الخوخ.

كوب واحد من الخوخ المقطع قطع صغيرة.

كوب واحد من الماء.

كوب واحد من السكر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

طريقة عمل وصفة عصير راني بالخوخ في البيت