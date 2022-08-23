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عمر شويل - جدة تفتيح لون البشرة ومحاربة بقع وتصبغات البشرة وتوحيد لونها وعلاج أثار حب الشباب، سنقوم بصنع علاجين تونر لتفتيح البشرة وكريم تفتيح البشرة لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى قشر الليمون، فيتامين سي الموجود في قشر الليمون يضئ الجلد ويساعد على تقليل البقع العمرية، نحتاج أيضاً إلى بذور الشمر فهي غنية بالنحاس الزنك والمغنيسيوم لذلك فهي توفر للبشرة العناصر الغذائية الأساسية لمكافحة حب الشباب، بالإضافة إلى نشا الذرة فهو يمتص الدهون الزائدة من الجلد الذي يسبب حب الشباب والبثور، كما يساعد نشا الذرة على إزالة الشوائب من المسام.

تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها

يتكون تونر التفتيح من العناصر التالية:

حبة ليمون.

2 ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

كوب من الماء.

طريقة تحضير التونر

نأخذ حبة ليمون ونقطعها إلى قطع بعد أن نستخرج منها العصير ويمكنك استخدام هذا العصير في أي قناع وجه منزلي الصنع، نقطع قشر الليمون إلى قطع صغيرة ثم نضعها في مقلاة مع إضافة الشمر والماء، نضع المقلاة على نار منخفضة حتى تنضج قشور الليمون جيداً مع تقليب المكونات من حين لآخر، بعد ذلك نرفع المقلاة عن النار وندعها تبرد تماماً ثم نقوم بتصفية المُغلى ونملئ زجاجة رذاذ الماء الناتج ونستخدمه كتونر للوجه، هذا التونر سوف يغذي البشرة بعمق.

التخلص من بقع وتصبغات البشرة

يتكون كريم التفتيح من العناصر التالية:

كوب من ماء قشر الليمون وبذور الشمر الذي تم تحضيره كتونر.

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة تحضير الكريم

في إناء قابل للطهي نضف ماء التونر ونشا الذرة ثم نخلط جيداً حتى يذوب النشا ويصبح الخليط بدون تكتلات، نرفع الإناء على نار منخفضة لمدة 5-10 دقائق مع التقليب المستمر حتى يبدأ الخليط في التكاثف ونقوم بالتحريك جيداً دون توقف حتى نحصل على قوام يشبه الكريمة، ندع الخليط يبرد تماماً ثم نفرغه في علبة نظيفة وهذا الكريم مناسب جداً لأصحاب البشرة الدهنية، أما البشرة العادية إلى الجافة نحتاج إلى إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت فيتامين ه‍.

على بشرة نظيفة نضع التونر ونترك البشرة تجف تماماً ثم نضع الكريم ونقوم بتدليك جيداً، لأفضل النتائج نكرر استخدام هذا العلاج يومياً حتى نحصل على النتائج المرادة.