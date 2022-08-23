نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن لبشرة مشدودة في المقال التالي

نقدم لكم اليوم وصفة القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن والحصول على بشرة مشدودة، إليك سيدتي كيفية تحضير قناع طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث تبحث كل سيدة تجاوزت الأربعين من عمرها عن طريقة لإسترجاع بشرة الشباب بدون خطوط أو علامات تقدم العمر، طريقة تحضير البوتوكس الطبيعي والتي يمكنك من خلالها شد البشرة بطريقة فعالة. القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن يتكون القناع الأول من العناصر التالية : 2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب صغير من الماء المغلي.

نصف ملعقة من الجيلاتين البودرة.

2 كيس من الشاي الأخضر. طريقة تحضير القناع ضع مقدار الأرز في وعاء وأضف إليه الماء المغلي ثم قم بالتحريك جيداً حتى يتغير لون الماء إلى اللون الأبيض.

اترك الأرز يُنقع في الماء المغلي لمدة 10 دقائق وبعد ذلك قم بتصفية المنقوع في إناء معدني مناسب.

أضف أكياس الشاي الأخضر إلى ماء الأرز مع إضافة الجيلاتين البودرة ثم امزج جيداً.

ضع المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم اترك الخليط جانباً حتى يبرد قليلاً قبل تطبيقه. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة طبق الخليط على بشرة نظيفة وقم بتوزيعه باستخدام فرشاة نظيفة على بشرة الوجه بالكامل.

اترك القناع على بشرتك لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تماماً وبعد ذلك قم بإزالة القناع بأطراف الأصابع فهذا القناع يزيل شعر الوجه الزائد في نفس الوقت.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعدها قم ترطيبها باستخدام زيت أو كريم مرطب.

كرري تطبيق هذا القناع مرتين في الأسبوع وستختفي التجاعيد الخطوط الدقيقة وكل مشاكل البشرة. شد البشرة ومحاربة التجاعيد يتكون القناع الثاني من العناصر التالية: 2 كيس من الشاي الأخضر.

2 ملعقة من الزبادي الطبيعي. طريقة تحضير القناع وتطبيقه على البشرة أفرغ محتوى أكياس الشاي الأخضر في المطحنة الكهربائية وقم بطحن الشاي جيداً إلى أن تحصلي على بودرة الشاي الأخضر.

قم غربلته حتى تحصل على مسحوق الشاي الناعم وأضف إليه الزبادي ثم امزج جيداً.

طبق الخليط باستخدام فرشاة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة واتركيه على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسله.

رطب بشرتك بمرطب اليومي الخاص بك ومباشرة ستحصل على نتيجة فعالة ومدهشة للغاية ستحصل على بشرة خالية من جميع العيوب والمشاكل. عمر شويل - جدة القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن لبشرة مشدودة - ثقفني

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