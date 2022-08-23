نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة ويسر خطوات عمل كب كيك القرع للأطفال الحلوين والكبار أيضا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كب كيك القرع من انواع الكيك المفيدة لجسم الإنسان وهو من أشهر الأنواع المعروفة التي يفضلها الكثير من الناس، وترجع فائدته التي لا يقدرها الكثير إلى وجود ثمرة القرع التي تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، يعمل على تقوية جهاز المناعة ويحارب الالتهابات كما أنه يسرع من التئام الجروح، ويزيد من إنتاج كريات الدم البيضاء في الجسم لأنه غني بفيتامين سي، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كب كيك القرع ( اليقطين ) والتعرف على خطوات عمله في البيت دون الحاجة للجاهز عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل كب كيك القرع

كب كيك القرع من أشهى أنواع الكيك لذلك سوف نعرض لكم مكونات عمله البسيطة التي تكون في إمكانيات معظم الناس وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من القرع ( اليقطين ) المسلوق والمهروس.

٢ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

تعتبر خطوات عمل هذا الكيك من الطرق التي تفضلها معظم الأمهات ولا تتكاسل عن تحضيرها وهذه الطريقة كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر وبرش البرتقال، ونخفقهم جيداً حتى يذوب السكر ونحصل على خليط كريمي. ثم نضيف عليهم عصير البرتقال والزيت ومهروس القرع ونخفق جميع المكونات لعدة دقائق. نقلب البيكنج بودر والنشا ورشة الملح والدقيق مع بعض ثم ننخلهم فوق الخليط السابق ونحرك برفق حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نسكب الخليط في قوالب الكب كيك المخصصة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية أو على حسب الفرن المستخدمة. نترك القوالب في الفرن حتى يتم النضج تماماً بعد اختبارها بالسكين أو بالعود. ثم نتركه حتى يبرد بعد خروجه من الفرن ونقدمه بجانب الحليب أو الشاي أو العصير بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

كب كيك التمر

تعتبر مكونات عمل كب كيك التمر من أبسط المكونات التي يمكن أن نحصل عليها من أقرب مكان وهي كما يلي:-

٢ كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

١٥ حبة من التمر.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء الساخن.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

الطريقة

في البداية نقوم بنقع التمر في قليل من الماء الدافئ ونتركه حتى يصبح طري. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا والسكر والزيت والحليب ونخفقهم قليلاً. ونضيف على هذا الخليط السابق منقوع التمر ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط سائل. بعد ذلك ننخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح والحبهان ثم نسكبه على الخليط السائل. نحرك جميع المكونات مع بعض برفق حتى نحصل على خليط متجانس. نسكب هذا الخليط في قوالب الكب كيك وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ونتركه حتى ينضج تماماً.

فوائد القرع للجسم

تتنوع فوائد القرع للجسم ولكن القليل من الناس يدركها فهيا بنا نتعرف على بعضها وهي كالآتي:-

يدعم القرع صحة العين ويمنع الضرر التنكسي عند كبار السن وذلك لوجود البيتا كاروتين وفيتامين ه وفيتامين ج.

يعزز من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوي لذلك يعمل على تقوية جهاز المناعة.

يقوم بالتئام الجروح بصورة سريعة غير متوقعة.

فوائد معجون التمر

سوف نتعرف بكل بساطة على بعض من فوائد معجون التمر وهي كما يلي:-